Amerikalı Amiral Harris: Rusya ABD’ye nükleer saldırı taklidi yapıyor

ABD'nin Donanma Amirali Harry Harris, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği askeri tatbikatların rahatsız edici olduğunu savundu.

Harris, "Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri modernize ediliyor ve düzenli olarak ABD'nin anakara kısmına nükleer saldırı taklitlerinin yapıldığı tatbikatlar gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

'MOSKOVA'NIN NÜKLEER POTANSİYELİNİ ARTTIRIYOR'

RusTu-95 stratejik bombardıman uçaklarının ABD ve Kanada sınırlarında mürettebatları hazırlamak üzere uçuşlar yaptıklarını söyleyen Harris, Rus stratejik kara kuvvetlerinin de nükleer saldırı taklidi yaptıklarını ve Kuzey Amerika yönünde eğitim amaçlı füze fırlatma tatbik ettiklerini ifade etti.

ABD'li Amiral, balistik füzeleri taşıyan Rus menşeili Borey sınıfı denizaltılarının orduya teslim edilmesine bağlı olarak Moskova'nın nükleer potansiyelinin arttığına dikkat çekti.

'NORMAL BİR UYGULAMA'

Amiral Harris'in açıklamalarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Uzmanlar, nükleer silahları kullanma tatbikatının Rus ordusunda yapılan normal bir uygulama olduğunu belirtti.

Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi Direktörü İvan Konovalov, ‘Nükleer Kulüp'e üye olan bir ülkede nükleer silah bulunmasının, kuramsal bir olay durumunda söz konusu silahın kullanımını mümkün kıldığını' söyledi.