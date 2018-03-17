WikiLeaks'in kaynağı Manning'i ihbar eden hacker ölü bulundu

Amerikan devletiyle işbirliği yapan ve WikiLeaks'in kaynağının Chelsea Manning olduğunu FBI'a ihbar eden hacker Adrian Lamo ölü bulundu. 37 yaşındaki Lamo'nun ölüm sebebi açıklanmadı.

© Flickr/ Steve Rhodes WikiLeaks'ten 10 yılda 10 dikkat çeken sızıntı

Casusluk aleminde hareketli günlerin yaşandığı sırada ABD'li hacker Adrian Lamo'nun evinde ölü bulunduğu haberi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Lamo, en çok, ABD ordusunun Afganistan ve Irak'taki savaş suçlarını da içeren 750 bin belgeyi WikiLeaks'e sızdıranın daha sonra cinsiyet değiştirerek Chelsea Manning adını alan asker Bradley Manning olduğunu FBI'a ihbar etmesiyle tanınıyordu.

'NEFRET EDİLİYORDU'

Bu yüzden bazı kesimlerde 'dünyanın en nefret edilen sanal korsanı' lakabıyla da anılıyordu.

Hacker Adrian Lamo who turned WikiLeaks' source Chelsea Manning in to the FBI dead at 37, says father https://t.co/t75IW803KH — jackie colleton (@jackcolleton) 17 Mart 2018

© REUTERS/ WikiLeaks'e belge sızdıran Manning'den tahliye sonrası ilk röportaj: Adalet yerini buldu

Geçmişte Microsoft, Yahoo, New York Times'a siber saldırı düzenlemesiyle de adından söz ettiren Lamo, sanal alemdeki mesajlaşma ortamında Manning ile tanışmış, ondan gizli askeri bilgileri WikiLeaks'e sızdıran kişi olduğunu öğrenmişti.

Bunlar içinde özellikle Irak işgali sırasında 'teröristlere' saldırdığını savunan ABD'nin helikopterle biri Reuters muhabiri 7 sivili öldürdüğünü gösteren video dikkat çekmişti. WikiLeaks'te videonun yayımlanması büyük yankı yaratmıştı.

© REUTERS/ Chelsea Manning, Vogue'a kapak oluyor: Sanırım özgürlük böyle bir şey

Lamo'nun ölüm nedeniyle ilgili hemen bir resmi açıklama gelmedi. Babası Mario, Facebook'tan oğlunun öldüğünü duyururken ''Parlak bir zihin, şefkatli bir ruh aramızdan gitti'' dedi.

Ancak WikiLeaks kurucusu Julian Assange aynı fikirde değildi. Twitter'da Lamo'nun 'FBI'ın kadrolu muhbiri, sahte gazeteci ve adi dolandırıcı' olduğuna dair paylaşımda bulunan Assange, 'en temel insanlık onuruna ihanet ettiği' suçlamasında da bulundu.

Coroner says serial FBI snitch Adrian Lamo is dead. Lamo, a fake journalist, petty conman & betrayer of basic human decency, promised alleged source @xychelsea journalistic protection, friendship and support, then sold him to the FBI. https://t.co/SkvbrG7Kyn pic.twitter.com/vZMyJhRWCW — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 16 Mart 2018

© REUTERS/ Jessica Rinaldi/Files Harvard'da 'vicdan- onur savaşı': Manning ve CIA bir kez daha karşı karşıya

WikiLeaks kurucusu, Lamo'nun, Manning'i nasıl kandırıp ağzından laf aldığını gösteren yazışmaları da aktardı.

Lamo ise 2011'de The Guardian gazetesine verdiği demeçte, Manning'i ihbar etmenin kendi kararı olmadığını, bu kararın kendisine dayatıldığını savunmuştu. Manning'in uzun bir hapis cezasına çarptırılması halinde ömür buyu vicdan azabı çekeceğini söylemişti.

HAPİSTEN ÇIKTI VE SENATO'YA ADAY OLDU

Temmuz 2013'te Amerikan askeri mahkemesinde Casusluk Yasası'nı ihlal etmek dahil bir dizi suçlamadan 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Manning, daha sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından kısmen affedildi ve Mayıs 2017'de serbest kaldı.

Bazı kesimler tarafından Amerikan devletinin gizli kalmasına çalıştığı suçları açığa çıkaran bir ifade özgürlüğü kahramanı olarak görülen Chelsea Manning, bugünlerde Maryland eyaleti senatörlüğü için seçim kampanyası yürütmekle meşgul.