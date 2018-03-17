WikiLeaks'in kaynağı Manning'i ihbar eden hacker ölü bulundu

Lamo, en çok, ABD ordusunun Afganistan ve Irak'taki savaş suçlarını da içeren 750 bin belgeyi WikiLeaks'e sızdıranın daha sonra cinsiyet değiştirerek Chelsea Manning adını alan asker Bradley Manning olduğunu FBI'a ihbar etmesiyle tanınıyordu.
'NEFRET EDİLİYORDU'
Bu yüzden bazı kesimlerde 'dünyanın en nefret edilen sanal korsanı' lakabıyla da anılıyordu.
Hacker Adrian Lamo who turned WikiLeaks' source Chelsea Manning in to the FBI dead at 37, says father https://t.co/t75IW803KH— jackie colleton (@jackcolleton) 17 Mart 2018
Geçmişte Microsoft, Yahoo, New York Times'a siber saldırı düzenlemesiyle de adından söz ettiren Lamo, sanal alemdeki mesajlaşma ortamında Manning ile tanışmış, ondan gizli askeri bilgileri WikiLeaks'e sızdıran kişi olduğunu öğrenmişti.
Bunlar içinde özellikle Irak işgali sırasında 'teröristlere' saldırdığını savunan ABD'nin helikopterle biri Reuters muhabiri 7 sivili öldürdüğünü gösteren video dikkat çekmişti. WikiLeaks'te videonun yayımlanması büyük yankı yaratmıştı.
Lamo'nun ölüm nedeniyle ilgili hemen bir resmi açıklama gelmedi. Babası Mario, Facebook'tan oğlunun öldüğünü duyururken ''Parlak bir zihin, şefkatli bir ruh aramızdan gitti'' dedi.
Ancak WikiLeaks kurucusu Julian Assange aynı fikirde değildi. Twitter'da Lamo'nun 'FBI'ın kadrolu muhbiri, sahte gazeteci ve adi dolandırıcı' olduğuna dair paylaşımda bulunan Assange, 'en temel insanlık onuruna ihanet ettiği' suçlamasında da bulundu.
Coroner says serial FBI snitch Adrian Lamo is dead. Lamo, a fake journalist, petty conman & betrayer of basic human decency, promised alleged source @xychelsea journalistic protection, friendship and support, then sold him to the FBI. https://t.co/SkvbrG7Kyn pic.twitter.com/vZMyJhRWCW— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 16 Mart 2018
WikiLeaks kurucusu, Lamo'nun, Manning'i nasıl kandırıp ağzından laf aldığını gösteren yazışmaları da aktardı.
Lamo ise 2011'de The Guardian gazetesine verdiği demeçte, Manning'i ihbar etmenin kendi kararı olmadığını, bu kararın kendisine dayatıldığını savunmuştu. Manning'in uzun bir hapis cezasına çarptırılması halinde ömür buyu vicdan azabı çekeceğini söylemişti.
HAPİSTEN ÇIKTI VE SENATO'YA ADAY OLDU
Bazı kesimler tarafından Amerikan devletinin gizli kalmasına çalıştığı suçları açığa çıkaran bir ifade özgürlüğü kahramanı olarak görülen Chelsea Manning, bugünlerde Maryland eyaleti senatörlüğü için seçim kampanyası yürütmekle meşgul.
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