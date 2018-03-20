Pentagon'dan Menbiç açıklaması: Tüm taraflara ABD'nin orada olduğunu ve tedbir aldığını hatırlattık

Pentagon Sözcüsü Manning, "Menbiç’teki DSG güçlerinin hedef alınması durumunda sahadaki ortaklarınızı koruyacak mısınız?" sorusuna "Biz bütün taraflara ABD güçlerinin orada olduğunu ve orada kalmaları için gereken tedbirleri alacağımızı hatırlattık" diye yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Manning haftalık basın toplantısında Türkiye'nin Afrin operasyonu ile ilgili soruları yanıtladı.

Manning kuzeybatı Suriye'deki durumdan kaygılı olduklarını belirtirken "Tarafları IŞİD ile mücadeleye odaklanmaya, masum sivilleri korumaya davet ediyoruz" çağrısını yaptı.

Yoğun nüfuslu bölgelerde yaşanan çatışmaların da halka zarar verebileceğini ve bunun sınır bölgelerinin daha ilerisindeki bölgelerde insani durumun daha da kötüleşmesine neden olacağını söyledi.

'TÜM TARAFLAR DİKKATİNİ IŞİD'LE MÜCADELEYE VERMELİ'

ABD'nin Afrin bölgesinde bulunmadığını da belirten Manning, "Türkiye'nin Menbiç'teki Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) hedef alması durumunda sahadaki ortaklarınızı koruyacak mısınız?" sorusuna da "Biz bütün taraflara ABD güçlerinin orada olduğunu ve orada kalmaları için gereken tedbirleri alacağımızı hatırlattık" diye yanıt verdi.

Konuşmasında "Tüm tarafların dikkatini IŞİD'le mücadeleye vermesini istiyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye sınırlarında aktif bir isyan olan tek NATO ülkesidir" diyen Pentagon sözcüsü Türkiye ile yakın temas içinde olduklarını da belirtti.

Dışişleri de ABD'ye Afrin operasyonuyla ilgili yanıt vermişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin harekatın amacını hala idrak edemediği belirterek, "Afrin'de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksun" ifadeleri yer aldı.