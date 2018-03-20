Trump'tan İran'a Nevruz mesajı: Bugün halk bir başka meydan okumayla karşı karşıya

ABD Başkanı Trump, baharın müjdecisi kabul edilen Nevruz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Trump, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın Nevruz'unu kutluyorum" ifadesine yer verdiği açıklamasının kalan bölümlerinde geniş bir şekilde İran yönetimine ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yüklendi.

Nevruz'un kökeninin İran'a dayandığını belirten Trump, şunları kaydetti: "Bugün İran halkı bir başka meydan okumayla karşı karşıya: Halka hizmet yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler. Bundan 2 bin 500 yıl önce (Pers Kralı) Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor."