ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, ABD ve Türkiye'nin Menbiç'teki durumla ilgili bir anlaşmaya varmadığını söyledi.

Nauert, bugünkü basın toplantısında, "Anlaşmaya varılamadı" dedi.

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