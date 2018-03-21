ABD Dışişleri: Putin'in tekrar seçilmesi sürpriz olmadı

Nauert, basın toplantısında, Rusya'da gerçekleşen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nauert, "Öncelikle şuna dikkat çekmek isterim ki Putin'in tekrar seçilmesi ve Rusya'nın lideri olması en basit haliyle sürpriz olmadı" ifadesini kullandı.

AGİT RAPORLARI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Rusya seçimleri için "Seçim şeffaf ancak son derece kontrollü bir atmosferde yapıldı" değerlendirmesine atıfta bulunan Nauert, "Bu raporların yanlış olduğuna dair elimizde hiçbir sebep yok. Bu raporların doğru olduğu sonucuna varmak için ise elimizde bütün sebepler var" dedi.

Nauert, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik etmesini ise "protokol" ifadesiyle açıkladı.

'BİRİLERİ SEÇİMLERİ KAZANINCA TELEFONU ALIR VE ARARSIN'

Nauert, şunları kaydetti:

"Buna protokol denir. Dünyanın her yerinde böyledir, birisi seçimleri kazanınca telefonu alır ve ararsın. Bunu bir çok liderin yaptığı gibi Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yaptığını gördük. İster beğenin isterseniz beğenmeyin ama bizim Rusya hükümetiyle bir ilişkimiz var. Bu hayatın bir parçası ve gerçeğin en basit hali."

© REUTERS/ Jorge Silva Kremlin: Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Beyaz Saray'da yaptığı ortak basın açıklamasında, Rusya konusuna değinen Trump, Putin'i arayarak "yeniden seçilmesi dolayısıyla" tebrik ettiğini dile getirmişti.

Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceğiz. Silahları ve giderek kontrolden çıkmaya başlayan silahlanma yarışını konuşabiliriz. Ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz" değerlendirmesini yapmıştı.