'İstihbarat şirketi' olmakla suçlanan Facebook'u 'silme' kampanyasına büyük destek

Edaward Snowden'ın 'sosyal medya değil, istihbarat şirketi' dediği Facebook'un 'silinmesi' için yürütülen kampanyaya WhatsApp kurucusu Brian Acton destek verdi. Facebook'un kullanıcı bilgilerinden faydalanarak seçmen tercihlerini etkileme çalışması yürüten Cambridge Analytica'da CEO Alexander Nix görevden alındı.

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook zaman tünelinin en karanlık noktasında

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook'un kullanıcı verilerinin, 2016 başkanlık seçiminde Donald Trump kampanyası için veri analizleri üzerinden seçmen tercihlerini etkileme çalışması yürüten Cambridge Analytica tarafından kullanılması skandalı her geçen gün büyüyor.

Londra merkezli Cambridge Analytica şirketinin CEO'su Alexander Nix görevden alındı.

Someone put these posters up outside of the Cambridge Analytica offices, with an image of Alexander Nix behind bars and the text: Our data not his--Go straight to jail. #TrumpColluded #CambridgeAnalytica pic.twitter.com/HpdmZVcdpH — Scott Dworkin (@funder) 21 Mart 2018

FACEBOOK BATIYOR MU?

Hisseleri büyük değer kaybeden Facebook'un cuma günü 537 milyar dolar olan piyasa değeri, bugün 494 milyar dolara kadar geriledi.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in cuma günü 74.5 milyar dolar olan kişisel serveti, bugün 69.3 milyar dolara gerileyerek 5 milyar doların üzerinde kayıp gösterdi.

Sosyal medya devine karşı 'Facebook'u Sil' etiketiyle başlatılan kampanyaya yoğun katılım var. 'Facebook'u Sil' etiketi Twitter'da TT oldu. © Fotoğraf: DHA Coşkun Sabah, 'Yasaklarım' dediği Twitter'dan açıklama yaptı

ZUCKERBERG İFADEYE ÇAĞRILIYOR

Facebook'a ABD ve İngiltere'de bir dizi soruşturma açılırken Zuckerberg ifade vermeye çağrıldı.

Son olarak ABD'de Senato'nun Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komisyonu Başkanı, Cumhuriyetçi John Thune, Zuckerberg'e bir mektup göndererek skandalla ilgili ve Facebook’un kişisel verileri korumaya yönelik politikası hakkında bilgi vermesini talep etti. Senato Yargı Komisyonu'nun en üst düzey Demokrat üyesi Dianne Feinstein de Zuckerberg'in Kongre’de ifade vermesi gerektiğini belirtti.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Yargıçtan Trump'a: Niye engelliyorsun, sessize alsana

Pek çok aktörü olan son derece karmaşık skandalın dönüp dolaşıp geldiği nokta ise Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait verilen izinsiz şekilde kullanılmış olması.

ABD'nin istihbarat örgütlerinin yasadışı şekilde tüm dünyada dinleme ve e-takip yaptığını ifşa etmesinin ardından sürgünde yaşamak zorunda kalan eski ABD'li istihbarat analisti Edward Snowden, Cambridge Analytica skandalında Facebook'un kurban değil, suç ortağı olduğu değerlendirmesini yaptı.

Facebook’un kullanıcı verilerini kötüye kullanan bir politika izlediğini ve bu özelliğiyle bir 'istihbarat şirketini' andırdığını belirten Snowden, ''Facebook milyonlarca kullanıcısının özel hayatlarının mahrem ayrıntılarını suistimal edip satarak para kazanıyor, bunlar sizin gönüllü gönderdiğiniz az sayıda ayrıntının çok ötesinde bilgiler'' dedi.

Facebook makes their money by exploiting and selling intimate details about the private lives of millions, far beyond the scant details you voluntarily post. They are not victims. They are accomplices. https://t.co/mRkRKxsBcw — Edward Snowden (@Snowden) 17 Mart 2018

'SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN BERİ EN BÜYÜK ALDATMACA'

​Facebook için ''Kurban değil, işbirlikçiler. Özel yaşamlarla ilgili ayrıntılı bilgi toplayıp satanlara eskiden istihbarat şirketi denilirdi'' ifadelerini kullanan Snowden şöyle devam etti: ''Şimdi bunların 'sosyal medya' diye yeniden yaftalanması Savaş Bakanlığı'nın Savunma Bakanlığı adını almasından beri en başarılı göz boyamaca.''

Businesses that make money by collecting and selling detailed records of private lives were once plainly described as "surveillance companies." Their rebranding as "social media" is the most successful deception since the Department of War became the Department of Defense. — Edward Snowden (@Snowden) 17 Mart 2018

'Facebook'u Sil' (#deletefacebook) kampanyasına WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da destek verdi.

It is time. #deletefacebook — Brian Acton (@brianacton) 20 Mart 2018

© AP Photo/ Mark Lennihan Amazon, kullanıcıları kahkahasıyla ürküten Alexa'yı nasıl düzelteceğini açıkladı

​Oysa Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almıştı.

NIX: VERİ ANALİZLERİMİZLE TRUMP'IN BÜTÜN KAMPANYASINI YÖNLENDİRDİK

Bu arada İngiliz Channel 4 kanalı, Cambridge Analytica CEO'luğundan kovulan Nix'i konuşturduğu gizli kamera kayıtlarını yayımlamaya devam etti.

Dün gece yayımlanan yeni görüntülerde Nix, Cambridge Analytica'nın Kasım 2016'da ABD başkanlık seçimlerinde anahtar rol üstlendiğini anlatıyor. Nix, adaylığı sırasında Trump ile birçok kez buluştuklarını belirterek şunları söylüyor:

''Bütün araştırmayı biz yaptık. Bütün verileri biz elde ettik. Bütün analizleri gerçekleştirdik. Bütün hedef tespitini biz yaptık. Bütün dijital kampanyayı, televizyon kampanyasını biz yönettik ve bizim verilerimizle onların stratejisi belirlendi.''

EXCLUSIVE: Cambridge Analytica bosses say they “ran all the digital campaign” for Donald Trump — including potentially illegal activities. https://t.co/YzCJIPZser #CambridgeAnalyticaUSA — Channel 4 News (@Channel4News) 20 Mart 2018

Trump’ın seçim kampanyası sırasında 'kendi kendini imha eden zamanlayıcıya' sahip e-postalar kullandıklarını aktaran Nix, "Ortada bir kanıt yok, resmi bir belge yok, ortada hiçbir şey yok" diyor.

This is what happened when @Channel4News confronted Cambridge Analytica bosses about entrapment earlier today.



The company has since suspended its chief executive Alexander Nix over the secret filming revelations, pending full investigation. pic.twitter.com/BkcHEPR88K — Channel 4 News (@Channel4News) 20 Mart 2018

KOGAN: BENİ GÜNAH KEÇİSİ YAPTILAR © REUTERS/ Yves Herman Facebook’un ‘çocuk tacizcileri’ anketi tepki çekti

Facebook ise verilerin önce İngiliz akademisyen Aleksandr Kogan'ın yarattığı bir uygulamayla toplandığını söylüyor. Uygulamayı indiren 270 bin kişi sadece kendi kişisel verilerinin değil, arkadaşlarıyla olan etkileşimlerinin de kullanılmasına izin vermiş. Facebook’un iddiası Kogan’ın kendi hukuki şartlarını ihlal ederek bu verileri Cambridge Analytica’ya verdiği yönünde.

Diğer yandan Dr. Aleksandr Kogan, skandalda kendisinin günah keçisi haline getirildiği iddiasında. Kogan, Cambridge Analytica için yürüttüğü çalışmayı 2014'te tamamladığını ve bu verilerin Donald Trump'ın kampanyası için kullanılacağına dair hiçbir fikrinin olmadığını savunuyor.