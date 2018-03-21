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    Facebook

    'İstihbarat şirketi' olmakla suçlanan Facebook'u 'silme' kampanyasına büyük destek

    © REUTERS/ Dado Ruvic
    ABD
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    Edaward Snowden'ın 'sosyal medya değil, istihbarat şirketi' dediği Facebook'un 'silinmesi' için yürütülen kampanyaya WhatsApp kurucusu Brian Acton destek verdi. Facebook'un kullanıcı bilgilerinden faydalanarak seçmen tercihlerini etkileme çalışması yürüten Cambridge Analytica'da CEO Alexander Nix görevden alındı.

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Facebook zaman tünelinin en karanlık noktasında
    ABD merkezli sosyal medya devi Facebook'un kullanıcı verilerinin, 2016 başkanlık seçiminde Donald Trump kampanyası için veri analizleri üzerinden seçmen tercihlerini etkileme çalışması yürüten Cambridge Analytica tarafından kullanılması skandalı her geçen gün büyüyor.

    Londra merkezli Cambridge Analytica şirketinin CEO'su Alexander Nix görevden alındı.

    FACEBOOK BATIYOR MU?

    Hisseleri büyük değer kaybeden Facebook'un cuma günü 537 milyar dolar olan piyasa değeri, bugün 494 milyar dolara kadar geriledi.

    Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in cuma günü 74.5 milyar dolar olan kişisel serveti, bugün 69.3 milyar dolara gerileyerek 5 milyar doların üzerinde kayıp gösterdi.

    Sosyal medya devine karşı 'Facebook'u Sil' etiketiyle başlatılan kampanyaya yoğun katılım var. 'Facebook'u Sil' etiketi Twitter'da TT oldu.

    Coşkun Sabah
    © Fotoğraf: DHA
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    ZUCKERBERG İFADEYE ÇAĞRILIYOR

    Facebook'a ABD ve İngiltere'de bir dizi soruşturma açılırken Zuckerberg ifade vermeye çağrıldı.

    Son olarak ABD'de Senato'nun Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komisyonu Başkanı, Cumhuriyetçi John Thune, Zuckerberg'e bir mektup göndererek skandalla ilgili ve Facebook’un kişisel verileri korumaya yönelik politikası hakkında bilgi vermesini talep etti. Senato Yargı Komisyonu'nun en üst düzey Demokrat üyesi Dianne Feinstein de Zuckerberg'in Kongre’de ifade vermesi gerektiğini belirtti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    'KURBAN DEĞİL SUÇ ORTAĞI'

    Pek çok aktörü olan son derece karmaşık skandalın dönüp dolaşıp geldiği nokta ise Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait verilen izinsiz şekilde kullanılmış olması.

    ABD'nin istihbarat örgütlerinin yasadışı şekilde tüm dünyada dinleme ve e-takip yaptığını ifşa etmesinin ardından sürgünde yaşamak zorunda kalan eski ABD'li istihbarat analisti Edward Snowden, Cambridge Analytica skandalında Facebook'un kurban değil, suç ortağı olduğu değerlendirmesini yaptı.

    Facebook’un kullanıcı verilerini kötüye kullanan bir politika izlediğini ve bu özelliğiyle bir 'istihbarat şirketini' andırdığını belirten Snowden, ''Facebook milyonlarca kullanıcısının özel hayatlarının mahrem ayrıntılarını suistimal edip satarak para kazanıyor, bunlar sizin gönüllü gönderdiğiniz az sayıda ayrıntının çok ötesinde bilgiler'' dedi.

    'SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN BERİ EN BÜYÜK ALDATMACA'

    ​Facebook için ''Kurban değil, işbirlikçiler. Özel yaşamlarla ilgili ayrıntılı bilgi toplayıp satanlara eskiden istihbarat şirketi denilirdi'' ifadelerini kullanan Snowden şöyle devam etti: ''Şimdi bunların 'sosyal medya' diye yeniden yaftalanması  Savaş Bakanlığı'nın Savunma Bakanlığı adını almasından beri en başarılı göz boyamaca.''

    'Facebook'u Sil'  (#deletefacebook) kampanyasına WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da destek verdi.

    Alexa
    © AP Photo/ Mark Lennihan
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    ​Oysa Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın almıştı.

    NIX: VERİ ANALİZLERİMİZLE TRUMP'IN BÜTÜN KAMPANYASINI YÖNLENDİRDİK

    Bu arada İngiliz Channel 4 kanalı, Cambridge Analytica CEO'luğundan kovulan Nix'i konuşturduğu gizli kamera kayıtlarını yayımlamaya devam etti.

    Dün gece yayımlanan yeni görüntülerde Nix, Cambridge Analytica'nın Kasım 2016'da ABD başkanlık seçimlerinde anahtar rol üstlendiğini anlatıyor. Nix, adaylığı sırasında Trump ile birçok kez buluştuklarını belirterek şunları söylüyor:

    ''Bütün araştırmayı biz yaptık. Bütün verileri biz elde ettik. Bütün analizleri gerçekleştirdik. Bütün hedef tespitini biz yaptık. Bütün dijital kampanyayı, televizyon kampanyasını biz yönettik ve bizim verilerimizle onların stratejisi belirlendi.''

    Trump’ın seçim kampanyası sırasında 'kendi kendini imha eden zamanlayıcıya' sahip e-postalar kullandıklarını aktaran Nix, "Ortada bir kanıt yok, resmi bir belge yok, ortada hiçbir şey yok" diyor.

    KOGAN: BENİ GÜNAH KEÇİSİ YAPTILAR

    Facebook
    © REUTERS/ Yves Herman
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    Facebook ise verilerin önce İngiliz akademisyen Aleksandr Kogan'ın yarattığı bir uygulamayla toplandığını söylüyor. Uygulamayı indiren 270 bin kişi sadece kendi kişisel verilerinin değil, arkadaşlarıyla olan etkileşimlerinin de kullanılmasına izin vermiş. Facebook’un iddiası Kogan’ın kendi hukuki şartlarını ihlal ederek bu verileri Cambridge Analytica’ya verdiği yönünde.

    Diğer yandan Dr. Aleksandr Kogan, skandalda kendisinin günah keçisi haline getirildiği iddiasında. Kogan, Cambridge Analytica için yürüttüğü çalışmayı 2014'te tamamladığını ve bu verilerin Donald Trump'ın kampanyası için kullanılacağına dair hiçbir fikrinin olmadığını savunuyor.

    Etiketler:
    Channel 4, WhatsApp, ABD Senatosu Ticaret, Bilim ve Ulaşım Komisyonu, Cambridge Analytica, Facebook, Aleksandr Kogan, Donald Trump, Brian Acton, Edward Snowden, Dianne Feinstein, John Thune, Alexander Nix, Mark Zuckerberg, İngiltere, ABD
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