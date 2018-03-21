ABD polisi: Austin'deki bombalı saldırıların şüphelisi üzerindeki bombayı patlatıp intihar etti

Son bir ayda Teksas eyaletinin Austin kentinde bir dizi bombalı saldırı düzenleyerek kentte büyük panik yaratan bombacının güvenlik güçlerinin izini bulması üzerine üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirip intihar ettiği açıklandı.

Austin Polis Şefi Brian Manley düzenlediği basın toplantısında son 24-36 saatte şüpheliye çok yaklaştıklarını ve şüphelinin aracını Austin yakınlarındaki bir otelde tespit ettiklerini belirtti.

Tutuklama için diğer yetkilileri bekledikleri sırada aracın hareket etmeye başladığını ve aracı takip ettiklerini anlatan polis şefi şüphelinin kullandığı aracın yol kenraındaki bir hendeğe girdiğini belirtti.

'SWAT TİMİ YAKLAŞINCA ARACININ İÇİNDE KENDİNİ PATLATTI'

Polis Şefi Manley ardından SWAT timinin araca yaklaşması üzerinde şüphelinin aracın içinde kendini patlatarak intihar ettiğini açıkladı.

ŞÜPHELİ 24 YAŞINDAKİ BİR BEYAZ ERKEK

Yetkililer aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden şüphelinin 24 yaşında bir beyaz erkek olduğunu açıkladı. Ancak şüphelinin kimliği veya Austin'de yaşayıp yaşamadığı konusunda bilgi verilmedi.

Austin serial bombing suspect killed in dramatic confrontation; ID'd as 24-year-old man https://t.co/JEkiUPIgsX #FoxNews — Pamella Diane Smith (@pamellalala) March 21, 2018

​BOMBALI SALDIRILARDA IRKÇILIK ŞÜPHESİ

2 Mart'tan bu yana Austin'deki 4 bombalı paket saldırısında 2 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı. Paketlerin 3'ü özellikle azınlıkların yaşadığı mahallelerdeki evlerin kapılarına bırakılmıştı.

CNN ölen ya da yaralanan kişilerin Afikalı Amerikalı ve Hispanik olduğunu belirterek bazı kent sakinlerinin saldırıların arkasında ırkçı düşüncelerin rol oynadığı yönünde endişelerini açıkladığını belirtti.

Salı günü ise San Antonio kenti yakınlarında kargo şirketi FedEx'e ait bir dağıtım bürosunda bir pakete konulan bomba patlamış Austin'deki FedEx bürosundaki patlamamış haldeki bomba ise etkisiz hale getirilmişti.

Polis Şefi Manley Austin'deki bombalı saldırıların arkasında intihar eden şüphelinin olduğunu düşündüklerini ancak saldırıları gerçekleştirme nedeni ya da saldırıları tek başına yapıp yapmadığı konusunda henüz net bilgileri olmadığını vurguladı.

FBI YETKİLİSİ: DIŞARIDA BAŞKA BOMBA PAKETLERİ OLABİLİR

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) San Antonio bürosu direktörü Chris Combs ise yaptığı açıklamada "Dışarıda hala başka bombalı paketlerin olmasından endişe ediyoruz" dedi.

FBI agent Chris Combs: "We are concerned that there may be other packages that are still out there." https://t.co/N14c58rT84 — AP Central U.S. (@APCentralRegion) March 21, 2018

​TRUMP: HARİKA İŞ

ABD Başkanı Donald Trump olayın ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada " Austin'deki bombalı saldırıların şüphelisi öldü. Kanun güçleri ve diğer ilgililerden harika iş!" ifadelerini kullandı.

Trump dün Oval Ofis'teki açıklamasında da 'bombalı saldırılardan kim ya da kimler sorumlu ise ' açıkça çok hasta kişi ya da kişiler' ifadelerini kullanmıştı.