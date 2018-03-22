ABD’de yeni idam yöntemi yürürlüğe girdi

WHNT19 portalının haberine göre Alabama Temsilciler Meclisi, idam cezasının infazında azot gazının kullanılmasını öngören veren yasa tasarısını kabul etti. Zehirli iğneyi kullanmanın mümkün olmadığı hallerde azota başvurulacağı belirtildi.

Cumhuriyetçi Jim Hill, tartışmalar sırasında, “Bu sadece onları uyutacak. Bu insancıl, hızlı ve ağrısız” dedi.

Yasanın karşıtları yeni yöntemin, bugüne kadar kullanılmadığı sebebiyle ağrısız olduğundan şüphe ediyor.

'ESKİDEN ELEKTRİKLİ SANDALYEMİZ VARDIi ŞİMDİ GAZ ODALARINA GERİ DÖNÜYORUZ'

Demokratların temsilcisi Thomas Jackson, “Eskiden elektrikli sandalyemiz vardı, şimdi gaz odalarına geri dönüyoruz” dedi.

İdamda azot gazının kullanılmasını öngören yasa tasarısı daha önce Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde kabul edilmişti. Oklahoma’da azotun ancak idam cezası moratoryumunun kaldırılması durumunda kullanılacağı kaydedildi.