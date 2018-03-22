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    ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi esnasında Beyaz Saray'ın önünde protestolar vardı.

    ABD'de Erdoğan'ın 15 korumasından 11'i hakkındaki suçlamalar düşürüldü

    © REUTERS/ Joshua Roberts
    ABD
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl mayıs ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında, protestocuları dövdükleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 korumadan 11'i hakkındaki dava düşürüldü.

    Washington'daki Erdoğan protestosunda gerginlik
    © REUTERS/ JOSHUA ROBERTS
    Erdoğan'ın korumaları hakkında ABD'de açılan soruşturmanın iddianamesi açıklandı
    Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre federal savcılar geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında protestocuların dövülmesiyle bağlantılı olmakla suçlanan Erdoğan'ın 15 korumasından 11'i hakkındaki suçlamaları düşürdü.

    WSJ, 11 erkek korumanın ABD tarafından yargılanması kararının geri çekilmesinin ABD-Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesini hafifleteceği yorumunu yaptı.

    7  KORUMA HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR TILLERSON'IN ANKARA ZİYARETİNİN 1 GÜN ÖNCESİNDE DÜŞÜRÜLDÜ

    Gazetenin aktarımına göre federal savcılar ilk olarak geçen kasım ayında davaya bakan yargıçtan Erdoğan'ın korumalarından 4'ü hakkındaki suçlamaların düşürülmesini istedi.

    Davalıların avukatlarından Günay Evinç bu 4 korumanın olay sırasında kavganın yaşandığı alanda olmadıklarını kanıtladıklarını belirtti.

    Ardından savcılar ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'ya ilişkileri yumuşatmak için gitmesinden 1 gün önce, 14 Şubat'ta, korumalardan 7'si hakkındaki suçlamaları düşürdü.

    Suçlamaları düşürülen bu 7 koruma arasında Erdoğan'ın Koruma Müdürü'nün de olduğu belirtildi. WSJ bu 7 koruma hakkındaki suçlamaların düşürüldüğüne ilişkin savcılıktan resmi açıklama yapılmadığını, gazetenin yaptığı araştırma sonucu bunu öğrendiğini de aktardı.

    4 KORUMA HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları, elindeki dövizi almaya çalıştıkları bir kişiyi darp etti
    © REUTERS/ JOSHUA ROBERTS
    ABD, Türkiye'ye nota hazırlığında: Erdoğan'ın korumaları yeni şiddet olayına karışmasın
    Ancak savcılık ofisi Erdoğan'ın 4 koruması ve iki Kanada vatandaşı hakkındaki saldırı suçlamalarının sürdüğünü belirtti. Bu kişilerin hiçbiri gözaltına alınmadı.

    Kavgaya karışan 2 ABD vatandaşı ise geçen aralıkta haklarındaki ağırlaştırılmış müessir fiil suçlamasını kabul etmiştiç Bu 2 kişinin ise haklarındaki kararı bekledikleri açıklandı.

    'BASKI YAPILMADI'

    Gazetenin aktardığına göre ABD'li yetkililer savcılara siyasi sebeplerle suçlamaların düşürülmesi yönünde baskı yapılmadığını söyledi.  ABD'li yetkililer ve davalıların avukatlarından birinin verdiği bilgiye göre, suçlamaların düşürülmesi kararı soruşturmacıların bazı şüphelilerin kimliğini yanlış tanımlaması ve diğerlerine yönelik yeterli kanıt sunmaması gerekçesiyle verildi.

    Tillerson'un Ankara'daki temasları hakkında bilgi sahibi idari kaynakların aktardığına göre, Tillerson Türk yetkililerle görüşmelerinde, kamuoyuna o sırada açıklanmamış olan korumalar hakkındaki suçlamaların düşürülmesi kararını işaret etti ve bunun, 'ABD'nin Erdoğan'ın şikayetleri ile ilgilendiğinin örneği olduğunu' vurguladı.

    OLAYDA 9 EYLEMCİ, 1 POLİS VE 2 GİZLİ SERVİS MENSUBU YARALANMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Yasin Bülbül
    Erdoğan'dan ABD'ye: Ben bu ülkeye 'medeni' demem, böyle adalet olur mu?
    Erdoğan'ın korumalarının Türk Büyükelçiliği önünde protestocularla yaşadığı kavganın videoları yayımlanmış, görüntülerde takım elbiseli korumaların protestoculara yumruk ve tekmelerle saldırdıkları, Washington polisi ve ABD Gizli Servis görevlilerinin ise tarafları ayırmaya çalıştığı görülmüştü.  Olayda 9 protestocunun yanı sıra 1 polis memuru ve 2 Gizli Servis görevlisi yaralanmıştı.

    Bazı ABD Kongre üyeleri korumaların kavgasına sert tepki göstermiş ve Başkan Donald Trump'tan Türkiye'nin ABD Büyükelçisini sınırdışı etmesini istemişti.

    Columbia Bölgesi polis şefi Peter Newsham da olayı 'barışçı eylemcilere sebepsiz ve vahşi bir saldırı' olarak nitelemişti.

    Türk yetkililer ise eylemcileri alandaki Erdoğan destekçilerine saldıdrmakla ayrıca Washington polisi ve diğer görevlileri de olaya seyirci kalmakla suçlamıştı. ABD polis departmanı olayın ardından Erdoğan'ın korumalarının fotoğraflarının yer aldığı 'Aranıyor' ilanları hazırlamış ve bir basın toplantısı düzenleyerek aralarında 'ağır cezayı gerektiren müessir fiil'in de olduğu bir dizi suçlamayı duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise korumaların sadece kendisini (Erdoğan'ı) korumaya çalıştığını söyleyerek suçlamaları 'skandal' olarak nitelemişti.

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    Etiketler:
    Protestocu, Koruma, Dava, Kavga, Rex Tillerson, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, ABD
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