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    Uber-sürücüsüz araç-kaza

    Uber'in ilk ölümcül sürücüsüz araç kazasının görüntüleri yayımlandı

    © REUTERS/ Tempe Polis Departmanı
    ABD
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    Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in ABD'deki sürücüsüz araçlarından birinin karıştığı kazanın görüntüleri yayımlandı. Araç otonom durumdayken sürücünün yola bakmadığı, yaya şeridi kullanmadan karşıya geçen yayanın ise gölgelerin arasndan bir anda aracın önüne çıktığı gtespit edildi.

    Uber
    © REUTERS/ Natalie Behring
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    Uber'in sürücüsüz aracının Arizona eyaletinin Tempe kentinde yaptığı kazanın araç içi kamerası görüntüleri yayımlandı.

    18 Mart'taki kaza, bisikletiyle yoldan karşıya geçen 49 yaşındaki Elaine Herzberg'in ölümüyle sonuçlanmıştı.

    ABD polisinin yayımladığı görüntülerde otonom modda ilerleyen aracın içindeki sürücünün dikkatinin yolda olmadığı görüldü.

    Ancak iyi ışıklandırılmayan yolda bir anda gölgelerin arasında Herzberg'in aracın önüne çıktığı da tespit edildi. Kamera görüntüleri aracın yayaya çarpması ile son buluyor. 

    Görüntüleri yayımlayan polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de açıkladı.

    San Fransisco Chronicle'a konuşan Polis şefi Sylvia Moir, Herzberg'in yaya geçidini kullanmaması nedeniyle 'Uber'in olayda hatalı gözükmediği' değerlendirmesini yapmıştı.

    Moir " Herzberg gölgelerin arasından çıktığı için araç hangi modda olursa olsun kazayı önlemenin zor olacağı çok açık" ifadelerini kullanmıştı. 

    TOYOTA DA SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TESTLERİNİ ASKIYA ALDI

    Japonya'nın Michibiki uydusunu uzaya yollayan H-2A roketi
    © REUTERS/ Kyodo
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    Uber pazartesi günü yaptığı açıklamada Tempe, Pittsburgh, Toronto ve San Fransisco kentlerindeki sürücüsüz araç kullanımını ve  sürücüsüz araç testlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

    Diğer yandan kaza Japon otomobil devi Toyota'nın da sürücüsüz araç testlerini askıya aldığını duyurmasına yol açtı.

    Toyota'nın otonom araç araştırmalarını yğrüten ABD'li 'TRI' şirketi vasıtasıyla yayımladığı açıklamada kararın, şirket çalışanlarının olayı 'duygusal olarak değerlendirmesi' gerekçesiyle alındığı belirtildi.

    Açıklamada "Kazanın nedeni ya da bunun sürücüsüz araç endüstrisinin ilerlemesi açısından ne anlama geldiği konusunda spekülasyon yapamayız. TRI 'Chauffeur modu' testlerini sürücülerin bu trajik olayı duygusal olarak değerlendirmesi için durduruyor. Durumu gözlemliyoruz ve uygun bir zamanda testlere geri dönmeyi düşünüyoruz. Bu askıya alma onlara duygularını yerine oturtmalarında zaman verme amaçlı" ifadeleri kullanıldı.

    Toyota kapalı alanlarda yarı-otonom araçların test edilmesini sürdüreceğini ancak Japonya ve ABD'nin Kaliforniya ve Michigan eyaletinde kamuya açık yollarda önceden yapılan tüm sürücüsüz araç testlerinin askıya alındığını vurguladı.

    Toyota da Uber gibi otonom araçların testleri sırasında direksiyon başında güvenlik amaçlı bir sürücü bulunduruyor ancak bu sürüclerin aracı yönetmesi beklenmiyor.

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    Etiketler:
    Kaza, Sürücüsüz otomobil, Toyota, Uber, Sylvia Moir, Elaine Herzberg, Japonya, ABD
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