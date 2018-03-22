ABD Temsilciler Meclisi Trump ile Rusya arasındaki anlaşmaya ilişkin delil bulamadı

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasında bir anlaşma olduğu yönünde hiçbir delil bulamadığını açıkladı.

© AFP 2018/ Bryan R. Smith Rusya soruşturmasının özel savcısından 'Trump'ın şirketine celp'

Komitenin açıklamasında, Trump'la bağlantılı kişilerin, eski Rus büyükelçi dahil Rusya temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin Moskova'yla anlaşma yapıldığını kanıtlamadığı ifade edildi.

Bugün yayınlanan sonuç raporunda, “Komite, Jeff Sessions dahil Trump temsilcileri ve Büyükelçi (Sergey) Kislyak dahil Rus hükümetinin resmi temsilcileri arasındaki görüşmelerin Rus hükümetiyle anlaşma, koordinasyon veya komplo yapıldığının kanıtı olduğuna dair delil bulamadı” dendi.

Raporda ayrıca Başkan Trump’ın oğlu Donald Trump Jr., damadı Jared Kushner ve kampanya menajeri Paul Manafort’un Rus avukatı Natalya Veselnitskaya ile çok sayıda soru işaretlerine sebep olan görüşme sırasında Trump temsilcilerinin Demokrat aday Hillary Clinton’ın imajını zedeleyecek veriler almadığı kaydedildi. Ayrıca Donald Trump Jr.’un seçimler öncesinde Rus hükümetinin bir temsilcisiyle gerçekleştirdiği ‘kısa görüşmenin’ de ABD’deki başkanlık seçimleriyle ilgili olmadığı kaydedildi.