Trump'tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

Çin mallarına rekor gümrük vergisi getirme kararı alan Trump, bunu, Pekin'in Amerikan teknolojisini çaldığı ve Amerikan şirketlerini Çin'de yatırım yapmaları karşılığı teknolojik birikimlerini teslime zorladığı iddialarıyla gerekçelendirdi.

Çin'i 'fikri mülkiyet hırsızlığıyla' suçlayan Trump, gümrük vergilerini 'bunun bedelini geri ödetmek' diye niteledi.

''Bu bizi daha güçlü, daha zengin bir ulus yapacak'' diyen ABD Başkanı, daha gelecek pek çok gümrük vergisinden ilkine imza attığını dile getirdi.

Beyaz Saray, Trump'ın, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'ne, ek gümrük vergisi getirilecek Çin mallarının listesini 15 gün içinde açıklaması talimatı verdiğini belirtti.

Bugünlere hazırlanan ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, daha önce ek vergiye tabi olacak Çin'den 48 milyar dolar değerinde 1300 ürün belirlemişti.

Beyaz Saray, Trump'ın ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e de Çin yatırımlarına getirilecek kısıtlamalarla ilgili liste açıklaması talimatı verdiğini belirtti.

Çin ABD'ye gerekli yanıtı vereceğini açıklamış olduğundan, Trump'ın bu adımının, ticaret savaşı başlatmasından endişe ediliyor.

AB'YE ÇELİK VE ALÜMİNYUMDA EK VERGİDEN GERİ ADIM

Bu arada Trump'ın AB'ye ek gümrük vergisinden geri adım attığı açıklandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Trump'ın daha önce imzaladığı kararnameyle bugün yürürlüğe giren çelik ve alüminyumda ek gümrük vergisi uygulamasını AB ve diğer bazı ülkeler için durdurduğunu duyurdu.

Lighthizer AB'nin yanısıra Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Kanada ve Meksika'nın da ek gümrük vergisi uygulamasının dışında tutulacağını söyledi.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi 8 Mart'ta imzalamıştı.

Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçlamıştı.