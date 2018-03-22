Trump'tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

Çin'i 'fikri mülkiyet hırsızlığıyla' suçlayan Trump, gümrük vergilerini 'bunun bedelini geri ödetmek' diye niteledi.
''Bu bizi daha güçlü, daha zengin bir ulus yapacak'' diyen ABD Başkanı, daha gelecek pek çok gümrük vergisinden ilkine imza attığını dile getirdi.
Beyaz Saray, Trump'ın, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'ne, ek gümrük vergisi getirilecek Çin mallarının listesini 15 gün içinde açıklaması talimatı verdiğini belirtti.
Beyaz Saray, Trump'ın ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e de Çin yatırımlarına getirilecek kısıtlamalarla ilgili liste açıklaması talimatı verdiğini belirtti.
Çin ABD'ye gerekli yanıtı vereceğini açıklamış olduğundan, Trump'ın bu adımının, ticaret savaşı başlatmasından endişe ediliyor.
AB'YE ÇELİK VE ALÜMİNYUMDA EK VERGİDEN GERİ ADIM
Bu arada Trump'ın AB'ye ek gümrük vergisinden geri adım attığı açıklandı.
Lighthizer AB'nin yanısıra Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Kanada ve Meksika'nın da ek gümrük vergisi uygulamasının dışında tutulacağını söyledi.
Trump, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi 8 Mart'ta imzalamıştı.
Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçlamıştı.
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