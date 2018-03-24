FBI, İranlı hackerları gizli bilgi çalmakla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı’ndaki toplantıda görüşen Bowdich, “Hackerlar hükümetimizin gizli bilgilerini, ticaret alanındaki sırları, teknolojilerimizi, askerler için fikirleri ve rekabet avantajlarımız hakkında bilgiyi çaldı” dedi.

ABD Maliye Bakanlığı bugün siber mekanındaki “önemli kötü niyetli eylemlere” yanıt olarak 9 İran vatandaşı ve Devrim Muhafızları’nı yaptırım listesine dahil etti.

Ayrıca New York Eyaleti Güney Bölgesi Savcılığı, 9 İranlıyı 22 ülkede 320 üniversiteyi kırmakla suçladı. Üniversitelerin 144’ünün Amerikan olduğu kaydedildi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, deklare edilen amacı bilimsel değişim olan bir İran enstitüsü üzerinden faaliyet gösteren siber korsanların çaldıkları bilgiyi İran’da sattığını ileri sürdü. İranlı hackerların verdiği zarar 3.4 milyar dolar olarak değerlendiriliyor.

Aynı grubun ayrıca ABD Çalışma Bakanlığı, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu ve Birleşmiş Milletler’in sunucularına saldırmakla suçlandığını açıklayan New York Eyaleti Güney Bölgesi Savcısı Jeffrey Berman, hackerların ayrıca finans, sağlık, biyoteknoloji ve diğer alanlarda faaliyet gösteren 36 büyük şirkete saldırdığını söyledi.

İranlı hacker Behzad Mesri de HBO televizyon kanalına saldırmakla suçlanıyor. Savcılığın verilerine göre Mesri, bitcoin olarak 6 milyon dolar almaması durumunda kanalın sunucularındaki tüm bilgileri silmekle tehdit etmişti. Ağustos 2017’de kanalın, Games of Thrones dizisinin senaryosu dahil 1.5 terabayt verisi çalınmıştı.