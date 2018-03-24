Trump, trans bireylerin orduda görev yapmasını yasakladı

© Flickr/ Morning Calm Weekly Newspaper Installation Rus uzmanlar: Trans bireyler ABD ordusunun savaş potansiyelini azaltacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump bu kararı, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve askeri uzmanların tavsiyeleri üzerine aldı.

Belgeye göre ameliyat ve ilaç tedavisi de dahil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' mağduru kişilere orduda hizmet yapma izni verilmeyecek.

Söz konusu kararın gerekçesinin bu durumun askerlerin etkinliği için ciddi bir risk oluşturması olduğu, ancak belirli koşullarda istisnaların uygulanabileceği ifade edildi.

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını 1 Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı.

Yine Donald Trump, Temmuz ayında Twitter hesabı üzerinden trans bireylerin orduya katılamayacağını yazmış, Ağustos ayı başında ise ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek bu yıl temmuz ayında başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması uygulamasının durdurulmasını talep etmişti.

Washington DC Bölge Mahkemesi, Trump'ın, ABD ordusunda trans personelin istihdam edilmesini ve tedavi masraflarının karşılanmasını yasaklayan kararını askıya aldığını duyurmuştu.