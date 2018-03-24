ABD'de onbinlerce kişi silah kontrolü için sokaklara indi

Kentteki protestolara dünyaca ünlü müzik grubu the Beatles'in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen İngiliz müzisyeni John Lennon'ın New York'ta kaldığı otelin önünde, ''Silah şiddetine son verebiliriz'' yazılı tişörtüyle destek verdi.
- ABD'de silah karşıtı öğrenci protestoları© AA/ Mohammed Elshamy
- ABD'de silah karşıtı öğrenci protestoları© AA/ Mohammed Elshamy
- ABD'de silah karşıtı öğrenci protestoları© AA/ Mohammed Elshamy
- ABD'de silah karşıtı öğrenci protestoları© AA/ Mohammed Elshamy
- ABD'de silah karşıtı öğrenci protestoları© AA/ Mohammed Elshamy
Öğrenciler aileleriyle birlikte silah karşıtı sloganlar eşliğinde son dönemdeki saldırıları protesto etti ve ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi'ne silah yasası ile ilgili değişiklik ve silah erişimine kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu.
Öte yandan silah karşıtı gösterilerin merkezi olan Washington'daki yürüyüşe, yarım milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor.
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