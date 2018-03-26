Amerikalı eski diplomat: ABD, tarihinin en tehlikeli anını yaşıyor

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Haass, "(ABD Başkanı) Donald Trump şimdi 3 cephede savaşa hazırlanyor, (özel savcı) Bob Mueller'e karşı siyasi, Çin'e/diğer ticari ortaklara karşı ekonomik, ayrıca İran'a ve/veya Kuzey Kore'ye karşı gerçek bir savaş. Bu, yeni Amerikan tarihinin en tehlikeli anı ve onu bir takım olaylar değil, biz yarattık" ifadelerini kullandı.

.@realDonaldTrump is now set for war on 3 fronts: political vs Bob Mueller, economic vs China/others on trade, and actual vs. Iran and/or North Korea. This is the most perilous moment in modern American history-and it has been largely brought about by ourselves, not by events. — Richard N. Haass (@RichardHaass) 23 Mart 2018

​

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump'tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

Haass geçen yaz döneminde Foreign Affairs dergisinde yayınlanan "Nereye Doğru? Amerikan Dış Politikasının Yeniden Yapılandırılması" başlıklı makalesinde Washington'un hem ABD'ye hem de müttefiklerine faydalı olacak ortak bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu, ‘Her şeyden önce Amerika' sloganının her ülkeyi birinci olmak için harekete geçireceğini, o zaman diğer ülkelerin de Amerika'nın çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını ön planda tutacağını dile getirmişti.

2003'ten bu yana ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı olan Richard Haass, daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda politika planlama direktörü ve ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'in danışmanı görevlerinde bulunmuştu.