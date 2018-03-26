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    Trump ile 2006'da Başkan evliyken cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı Stormy Daniels CBS'in '60 Dakika' adlı programına katıldı

    Trump'la cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı tehdit edilmiş

    © REUTERS/ CBSNews/60 MINUTES
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'la 2006 yılında cinsel ilişki yaşadığını iddia eden porno yıldızı Stormy Daniels, CBS'e verdiği röportajda, hikayeyi kamuoyuna açıklamaya ilk karar verdiği 2011'de 'fiziksel şiddet' ile tehdit edildiğini anlattı. Daniels bir otoparkta kızıyla birlikteyken bir kişinin yanlarına gelerek "Trump'ı rahat bırak" dediğini söyledi.

    Stormy Daniels striptiz şovu, Gossip Gentleman Club, Long Island, New York
    © REUTERS/ Eduardo Munoz
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    ABD Başkanı Donald Trump ile 2006 yılında cinsel ilişki yaşadığını iddia eden, gerçek adı Stephanie Clifford olan porno yıldızı Stormy Daniels, CBS'in '60 Dakika' adlı programına katılarak sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı.

    O dönem 27 yaşında olan Daniels, o sırda 60 yaşındaki Trump ile yaşadığı cinsel ilişkiyi 'In Touch' adlı dergi ile 15.000 dolara anlaşarak kamuoyuna ilk kez açıklamaya karar verdiği 2011 yılında 'fiziksel şiddet' ile tehdit edildiğini anlattı. 

    Trump'ın avukatı Michael Cohen'in dava açma tehdidi nedeniyle deginin hikayeyi o dönem basmayı iptal ettiğini aktaran Daniels, olayın ardından Las Vegas'taki bir otoparkta kimliği belirsiz bir kişinin yanına geldiğini ve "Trump'ı rahat bırak. O hikayeyi unut" dediğini söyledi. 

    'NE KADAR GÜZEL KÜÇÜK BİR KIZ, ANNESİNİN BAŞINA BİR ŞEYLER GELİRSE YAZIK OLUR'

    Olay sırasında otomobilinde küçük kızının da olduğunu belirten Daniels olayın 'fiziksel şiddet tehdidi' kısmının da o anda yaşandığını vurgulayarak kimliği belirsiz erkeğin kızına bakıp " Ne kadar güzel küçük bir kız. Annesinin başına bir şeyler gelirse yazık olur" dediğini belirtti.

    Daniels bu kişiyi bir daha görmediğini ancak bir daha görürse kesinlikle tanıyacağını belirtti. Daniels korktuğu için yaşadıklarını o sırada polise bildirmediğini de söyledi.

    'YALAN SÖYLEMEK İÇİN BİR NEDENİM YOK'

    Stormy Daniels (Stephanie Clifford)
    © AP Photo/ Matt Sayles
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    Daniels, Trump ile Kaliforniya eyaletindeki Tahoe Gölü'nde yapılan bir golf turnuvası sırasında bölgedeki bir otelde sadece bir kez cinsel ilişki yaşadığını iddia ediyor ancak tehdit konusu bir süredir Daniels ile Trump'ın avukatı arasında yaşanan tartışmalara yeni bir boyut ekliyor.

    Eşi Melania Trump ile 2005'te evlenen Trump, Daniels'la cinsel ilişki yaşadığını reddediyor. Trump'ın 2016'daki Başkanlık seçimini kazanmadan 11 gün önce Daniels ile 'gizlilik anlaşması' yaptığı ortaya çıkmıştı. 

    Ancak Daniels bu sözleşmede Trump'ın isminin yer almaması ve kendisine ödenen 130.000 dolarlık paranının Trump'ın avukatı Cohen'in cebinden çıkması nedeniyle hikayeyi kamuoyuna açıklamasının sözleşmeye aykırı olmadığını savunuyor. Trump'ın avukatları son olarak gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Daniels hakkında yaklaşık 20 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

    Daniels CBS'e verdiği röportajda gizlilik anlaşmasını 'ailesi ve onların güvenliği konusunda endişelendiği' için kabul ettiğini söyledi.

    ABD'li porno film oyuncusu Stormy Daniels- ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018/ MANDEL NGAN, Ethan Miller
    Trump ile ilişki yaşadığını öne süren porno yıldızı, Başkan'a 'gizlilik sözleşmesi' davası açtı
    Wall Street Journal gazetesinin Ocak 2018'de gizlilik anlaşmasının varlığını ortaya çıkarmasından sonra 'cinsel ilişki yaşanmadığı' yönündeki bir başka belgeyi imzaladığını da söyleyen Daniels, bu belgedeki beyanının gerçek olmadığını belirtti. Sunucu Cooper'ın 'neden yalan beyanı imzaladığını' sorması üzerine Daniels "Çünkü bana başka bir seçeneğim yokmuş gibi hissettirdiler" diye konuştu ve aksi takdirde yasal misillemelerle karşılaşabileceğini vurguladı.

    Daniels, sunucunun "Peki şimdi doğruyu söylediğinizi nasıl bileceğiz?" sorusuna da "Çünkü yalan söylemek için bir nedenim yok" yanıtını verdi.

    'BANA KIZIMI HATIRLATIYORSUN'

    Daniels röportajda Trump ile yaşadığını öne sürdüğü cinsel ilişkinin ayrıntılarını da açıkladı. Trump'ın akşam yemeği için kendisini otel odasına davet ettiğini söyleyen Daniels, Trump'ın kapakta fotoğrafının olduğu bir dergiyi gösterdiğini ve kendisinin de dergiyle Trump'ın poposuna birkaç kez vurduğunu söyledi.

    Daniels "Arkasını döndü ve pantalonunu biraz indirdi. Üzerinde iç çamaşırı vardı. Ben de ona birkaç kez dergiyle vurdum" dedi. Daniels, Trump ile yaşadığı cinsel ilişki sırasında korunmadıklarını da öne sürdü.

    ​Daniels, Trump'ın kendisine "Bana kızımı hatırlatıyorsun. Sen güzel ve akıllısın. Senden hoşlandım, senden hoşlandım" dediğini de iddia etti.

    Daniels röportajda Trump'tan fiziksel olarak hoşlanmasa da zorla cinsel ilişkiye girmediğini söyleyerek "Hayır demedim. Bir kurban değilim" ifadelerini kullandı.

    ​Röportajın yayımlanmasının ardından Trump'ın avukatı Cohen tehdit olayıyla bir ilgisi olmadığını belirterek Daniels ile porno film oyuncusunun avukatını kendisini karalamaya çalışmakla suçladı ve kamuoyu önünde özür dilemelerini beklediğini söyledi.

    Hafta sonunu eşi Melania Trump ile birlikte Florida'daki Mar-a-Lago'daki konutlarında geçiren Donald Trump ise Beyaz Saray'a döndü ancak Melania Trump'ın Florida'da kalmayı sürdürdüğü açıklandı.

    TRUMP'I SUÇLAYAN KADINLAR

    Jessica Leeds, Rachel Crooks ve Samantha Holvey
    © REUTERS/ Andrew Kelly
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    Stormy Daniels birçok kadının cinsel tacizle suçladığı ABD Başkanı Trump'a karşı yasal olarak harekete geçen 3 kadından biri. 

    2006 ve 2007'de Trump ile ilişki yaşadığını söyleyen eski Playboy modeli Karen McDougal 'National Enquirer' adlı tabloid gazete ile yaptığı gizlilik sözleşmesini geçersiz kılmak için dava açmıştı.

    McDougal kendisine hikayesi için para verildiğini ancak gazetenin hikayeyi basmadığını belirtiyor. 

    Trump'ın o yıllarda televiyonda sunuculuğunu yaptığı 'Çırak' (The Apprentice) adlı TV programının eski katılımcılarından Summer Zervos da Trump'ı 2007 yılında Beverly Hills'teki bir otelde cinsel saldırı ile suçlamıştı.

    Zervos Trump'ın kendisini eliyle taciz ettiğini ayrıca zorla öptüğünü öne sürmüş, Trump bu iddiaları da reddetmişti.

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    Etiketler:
    İddia, Cinsel ilişki, CBS, Melania Trump, Michael Cohen, Anderson Cooper, Stormy Daniels, Donald Trump, ABD
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