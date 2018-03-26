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    Çin otomobil fuarı

    ABD'den Çin'e 'yapılacaklar listesi'

    © REUTERS/ Stringer
    ABD
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    Çin ürünlerine devasa vergiler getiren Trump yönetimi, Şi yönetimine 'ticaret savaşları istemiyorsanız bunları yapacaksınız' diye bir liste verdi. Listede Çin'in ABD otomobillerine gümrük vergilerini indirmesi, Amerikan malı yarı iletkenlerden daha fazla satın alması, mali sektörüne Amerikan şirketlerinin erişimini artırması gibi talepler var.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump'tan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararı
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e çelik ve alüminyumda ek gümrük vergisinin ardından 1300'ü aşkın üründe 60 milyar doları bulan ek gümrük vergisi getirmesiyle birlikte karşılıklı tehditler eşliğinde ticaret savaşları rüzgarları esiyor.

    Ancak iki ülke arasında ticari savaştan kaçınmaya yönelik gizli pazarlıklar yürütüldüğünü aktaran Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Trump yönetimi bu kapsamda Şi Cinping'in başkanlığındaki Çin yönetimine bir 'yapılacaklar listesi' verdi.

    LİU'YA MEKTUP

    Haberde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin'in yeni atanan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu He'ye bir mektup gönderdiği kaydedildi. 

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek olan kararnameyi imzaladı.
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Trump'tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

    Mektuptan haberdar kaynaklar, böylece Washington'un Pekin'den atmasını talep ettiği adımların Liu'ya iletildiğini söyledi.

    Buna göre listede Çin'in Amerikan otomobillerine yönelik gümrük vergilerini indirmesi, Amerikan malı yarı iletkenlerden daha fazla satın alması, mali sektörüne Amerikan şiketlerinin daha fazla erişimesine izin vermesi gibi talepler yer alıyor.

    PEKİN'İ ZİYARET HAZIRLIĞI

    Mnuchin'in yüz yüze görüşmeler için Pekin'i ziyaret etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    'ÇİN'İN ABD İLE TİCARET FAZLASI DÜŞMELİ'

    Trump yönetimi Çin'le ticaret hacminde ABD'nin verdiği 375 milyar dolar açığın 100 milyar dolar düşmesini hedefliyor.

    ÇİN'İN MİSİLLEME PLANI

    Ancak ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme olarak Çin yönetimi cuma günü Amerikan ithal ürünlerine 3 milyar dolara kadar ilave gümrük vergileri koyma planını açıkladı. Fakat listede Çin'in ABD'den en çok ithal ettiği iki ürün olan soya fasulyesi ve yolcu uçakları yer almıyor.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    AMERİKAN OTOMOBİLLERİNE YÜZDE 25 VERGİ UYGULANIYOR

    Çin'in ABD'den üçüncü büyük ithalat kalemi olan motorlu taşıtlar, 2017 yılında 10.6 milyar dolara ulaştı. Bu miktar, ABD'den yapılan toplam ithalatın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturuyor. Çin şu anda Amerikan otomobillerine yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor.

    Çin, geçen yıl ABD'den 2.6 milyar dolarlık yarı iletken çip aldı. Bu, Çin'in toplam yarı iletken ithalatının yüzde 1'ini oluşturuyor.

    Etiketler:
    yapılacaklar listesi, ticaret savaşları, Wall Street Journal (WSJ), Liu He, Robert Lighthizer, Steven Mnuchin, Şi Cinping, Donald Trump, Çin, ABD
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