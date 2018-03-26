ABD, İngiltere'yle dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

Trump yönetiminin, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski bir Rus ajanın İngiliz topraklarında zehirlenmesi gerekçesiyle Londra ile dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı edeceği belirtildi. Seattle'daki Rusya Konsolosluğu da kapatılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki 'Skripal vakasıyla' ilgili 60 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

Trump bu kararı Fransa, Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleriyle koordineli şekilde verdi.

ABD YÖNETİMİ, 60 RUS DİPLOMATI DA CASUSLUKLA İTHAM ETTİ

60 diplomattan 48'inin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde görevli personelinden, geri kalanının New York merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli personelinden olduğu belirtildi.

Sınırdışı edilecek 60 Rus diplomattan 48'nin 'bilinen istihbarat görevlileri' olduğunu iddia eden Trump yönetiminden yetkililer, 12'sinin ise Rusya'nın New York'taki BM misyonundan olduğunu söyledi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley de sınırdışı edilecek Rus diplomatlardan New York'taki BM merkezinde görevli 12'sinin, 'ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verecek casusluk faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirlediklerini' iddia etti.

Breaking: US to expel 48 Russian embassy workers in Washington, D.C. and 12 at the Russian mission to the U.N. U.S. says they were intel officers using diplo status as cover. pic.twitter.com/mRuwY8Tes6 — Patrick Tucker (@DefTechPat) 26 Mart 2018

ABD'Yİ TERK ETMELERİ İÇİN 7 GÜN SÜRE

Ülkeden gönderilmesi kararı alınan Rus diplomatlara ABD'den ayrılmaları için 7 gün süre verildiğini belirten ABD'li yetkililer, 'Rus istihbaratının eylemlerinin giderek saldırganlaştığı' gerekçesinin alınan kararda etkili olduğunu savundu.

ABD DIŞİŞLERİ: ASKERİ DÜZEYDE SİNİR GAZIYLA SALDIRI

ABD Dışişleri Bakanlığı çok sert bir açıklama yaparak ''Rusya, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde bir İngiliz vatandaşı ile kızını öldürme girişiminde bulunup askeri düzeyde sinir gazı kullandı. Müttefikimiz İngiltere'ye yönelik bu saldırı sayısız masum hayatı tehlikeye sokmuş ve biri polis memuru olan üç kişinin ciddi biçimde yaralanmasıyla sonuçlanmıştır'' iddiasında bulundu.

'KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ'NİN İHLALİ'

Açıklamada 'bu saldırının Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin vahim ihlali ve uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geldiği' savı ileri sürüldü.

'RUSYA İLE MÜZAKEREYE HAZIRIZ'

Diğer taraftan bir Beyaz Saray yetkilisi 'davranışını değiştirmesi halinde Rusya ile müzakereye hazır olduklarını' söyledi.

Beyaz Saray'dan başka bir yetkili ise, 60 Rus diplomatın sınırdışı edileceğinin Moskova'ya resmen haber verilmesinin ardından Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşmediğini kaydetti.

RUS ELÇİ: İLİŞKİLERDEN GERİYE KALANI DA YOK ETTİLER

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ise söz konusu kararı alarak, 'ABD yönetiminin bu kararla ikili ilişkilerden geriye kalanı da yok ettiğini' dile getirdi.

'RUSYA DA 60 ABD'Lİ DİPLOMATI SINIRDIŞI EDECEK'

ABD'nin bu kararına Rusya'dan yanıt gecikmedi.

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Washington'ın bu adımına karşılık olarak, Rusya'dan da en az 60 ABD'li diplomatın sınırdışı edileceğini söyledi.

Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal bir maddeden zehirlenmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, sinir gazıyla saldırı düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

''Bu, Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlığının bir örneği'' diyen May, ülkedeki 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararını açıklamıştı.

Suçlamaları kesin dille reddeden Rusya da, ülkeden 23 İngiliz diplomatı göndererek karşılık vermişti.

Rusya'nın ABD ve Batılı müttefikleriyle ilişkileri 2013 sonunda başlayan Ukrayna krizinden beri git gide kötüleşiyor.

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