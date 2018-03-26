Eski İsrail Savunma Bakanı: Bolton bizden İran'a saldırmamızı istemişti

Jeruselam Post'un haberine göre Mofaz, Bolton'ın BM Büyükelçisi olduğu dönemde İsrail'in İran'a saldırması gerektiğine dair kendisini ikna etmeye çalıştığını söyledi.
Mofaz, İran gerçek bir tehdit haline gelmediği sürece böyle bir hamlenin ne ABD, ne de bir başka özne için 'bilgece' olacağınıı söyledi. İran'ın, İsrail'in Suriye ve Lübnan sınırındaki varlığının 'kayda değer bir tehdit' olduğunu da ekledi.
John Bolton, 15 aydan kısa bir sürede Trump'ın üçüncü ulusal güvenlik danışmanı olmuştu. Trump, geçtiğimiz yıl Michael Flynn'ın, bugün de Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son vermişti.
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