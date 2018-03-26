Eski İsrail Savunma Bakanı: Bolton bizden İran'a saldırmamızı istemişti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, ABD'nin Birleşmiş Milletler(BM) Büyükelçisi olduğu dönem İsrail'i İran'a saldırmak için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Shaul Mofaz, 26 Mart tarihinde Yedioth Aharoth tarafından düzenlenen bir konferansta Bolton hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jeruselam Post'un haberine göre Mofaz, Bolton'ın BM Büyükelçisi olduğu dönemde İsrail'in İran'a saldırması gerektiğine dair kendisini ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Mofaz, İran gerçek bir tehdit haline gelmediği sürece böyle bir hamlenin ne ABD, ne de bir başka özne için 'bilgece' olacağınıı söyledi. İran'ın, İsrail'in Suriye ve Lübnan sınırındaki varlığının 'kayda değer bir tehdit' olduğunu da ekledi.

John Bolton, 15 aydan kısa bir sürede Trump'ın üçüncü ulusal güvenlik danışmanı olmuştu. Trump, geçtiğimiz yıl Michael Flynn'ın, bugün de Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son vermişti.