Carter: Trump'ın Bolton ataması, ABD için ulusal felaket

Nobel Barış Ödüllü eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Trump'ın Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı atamasını ''Ülkemiz için bir felaket'' diye niteledi.

© AFP 2018/ JIM CHAPIN ABD'nin 5 eski başkanı konserde bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı zirveden umutlu olduğunu söyleyen Jimmy Carter, diğer yandan, bu tarihi adım öncesinde John Bolton'un Ulusal Güvenlik Danışmanı yapılmasını sert dille eleştirdi.

2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüş olan eski ABD Başkanı, Trump'ın Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı yaparak başkanlığının en berbat hatalarından birini yapmış olabileceğini belirtti.

Bush yönetimi döneminde ABD Dışişleri'nin üst düzey yetkilisi ve ardından BM Temsilcisi olan Bolton, önleyici saldırıyı savunan ve diplomatik sorunların çözümünü savaşta arayan en şahin isimlerden biriydi.

''Faith/İnanç'' isimli 32. kitabının yayımlanması vesilesiyle USA TODAY gazetesine konuşan 1977-1981 döneminin ABD Başkanı, şunları söyledi:

Jimmy Carter thinks Trump may have made “one of the worst mistakes” of his tenure by naming John Bolton to the sensitive post of national security adviser. https://t.co/o9AJqtPjst — USA TODAY (@USATODAY) 26 Mart 2018

'IRAK İŞGALİNİN MİMARLARINDAN'

''Trump'ın göreve gelmesinden beri yaptığı en berbat hatalardan biri, uzun zamandır Kuzey Kore'yle savaşı, hatta İran'a saldırmayı savunan ve Irak'ın işgal edilmesi kararının mimarlarından biri olan Bolton'u işe alması olsa gerek''

2015 yılında beyin kanseri teşhisi konan ancak tedaviyle hastalığı atlatan 93 yaşındaki Demokrat Partili siyasetçi, bu atamayı ''Ülkemiz için bir felaket'' diye niteledi.

Jimmy Carter calls Trump's decision to hire Bolton 'a disaster for our country' https://t.co/A4KtlnIWn7 pic.twitter.com/9oQbvncqJ3 — USA TODAY Video (@usatodayvideo) 27 Mart 2018

© AFP 2018/ Mandel NGAN Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski hayatını kaybetti

Carter, Kuzey Kore'ye barış elçiliği yapmaya gönüllü olduğunu açıklaması sonrası 1994'te dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Pyonyang'a gönderilmişti. Carter'ın haziranda görüştüğü şimdiki Kuzey Kore liderinin dedesi Kim Il-sung, nükleer silah programını durdurmayı kabul etmiş, ama ağustos ayında ölmüştü. Carter, 2010'da da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından bir ABD'linin serbest bırakılmasını sağlamak üzere Kuzey Kore'ye gönderilmişti.

'ÖNCE BOLTON'U GÖNDERSİN'

Bu tecrübelerine dayanarak Trump'a Kuzey Kore konusunda ne tavsiye ettiği sorulduğunda ''Öncelikle Bolton'u kovmasını tavsiye ediyorum'' yanıtını veren Carter, ardından Trump'a taleplerinin özünü anlamak için Kuzey Korelileri can kulağıyla dinlemesini tavsiye etti. © AP Photo/ Carter: Rusya'ya IŞİD mevzilerini gösteren haritalar verdim

'İSTEDİKLERİ, ABD'DEN SALDIRMAZLIK GARANTİSİ'

''Kuzey Korelilerin uzun zamandır istediği şey, 6'lı (Kuzey Kore-ABD-Çin-Rusya-Japonya-Güney Kore) Anlaşma ile teyit edilen garanti, yani Kuzey Kore komşularıyla barış içinde geçindiği müddetçe ABD'nin Kuzey Kore'ye saldırmayacağı garantisi'' diyen eski ABD Başkanı, bunun ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri varlığından ödün vermesini, yani Amerikan askerlerinin azaltılması, Amerikan askeri tatbikatlarından vazgeçilmesini gerektirebileceğini belirtti.

'UAEK DENETİMİ OLURSA ÖDÜN VERMEYE DEĞER'

''Bu ödünü vermeye değer mi'' sorusunu ''Eğer anlaşmanın işleyip işlemediği Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) düzenli teftişleriyle teyit edilebilecekse, evet, kesinlikle değer'' diye yanıtlayan Carter, Trump'ın 14 aylık görev süresinde yönetiminde en az 30 değişiklik yapmasının da tehlike zilleri çaldırdığı görüşünde:

'TEK ADAM, TEK SES' ELEŞTİRİSİ

''Hükümetin kilit görevlerini sadece kendisiyle hemfikir kişilerle doldurması karşısında endişeliyim. Nihai kararını vermeden önce farklı görüşlere erişebilmek çok değerlidir. Bence Trump'ın son günlerde en yakın danışmanlarıyla ilgili tercihleri, çeşitlilik değil aynılık arz ediyor.''