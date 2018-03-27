ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isminden Katar'a dava

Suudi Arabistan liderliğindeki blokun yaptırım ve abluka uyguladığı Katar, bu kez ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen bir ismiyle kapıştı. Trump'ın en büyük finansörlerinden Elliott Broidy, e-posta hesabının hacklendiği, içinde çok gizli belgeler olan mesajların değiştirilerek medyaya sızdırıldığı suçlamasıyla Katar'a dava açtı.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Putin, Katar Emiri ile 2 yıl sonra ilk kez görüştü

Suudi-Katar çekişmesi tüm Ortadoğu'yu etkilemesinin ardından ABD'ye de sıçradı.

Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'nin (RNC) Maliye'den Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olan ve parti için topladığı bağışlarla tanınan Elliott Broidy, Katar'a dava açtı.

Broidy, Suudi Arabistan'ı desteklediği için aralık ayından beri Katar hükümeti tarafından e-postalarının hacklendiği, değiştirilerek medyaya sızdırılmak suretiyle adının karalanmak istendiği suçlamasını getirdi.

Republican fundraiser Elliott Broidy sues Qatar over stolen emails https://t.co/dMIO10ONEx — The Wall Street Journal (@WSJ) 26 Mart 2018

'SOFİSTİKE DEZENFORMASYON KAMPANYASI' © REUTERS/ Katar Haber Ajansı Katar ve Türkiye'den askeri tatbikat

''Katar'ın devlet olarak terörizm sponsorluğu yapması ve çift taraflı hareket etmesine karşı görüşlerimi güçlü şekilde dile getirdiğim için hedef alındım'' diyen Broidy, ''Beni susturmak için bir ulus devletin bana karşı sofistike bir siber savaş ve dezenformasyon kampanyası yürüttüğü ortada'' iddiasında bulundu.

BAE VE SUUDİLERLE ANLAŞMALARI VAR

Birleşik Arap Emirlikleri ile savunma ve terörle mücadele kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 200 milyon dolarlık sözleşme yapan Broidy, benzeri bir sözleşme için Suudi Arabistan'la görüşmeler yürütüyor.

İtibarının zedelenmesi için eşinin e-postalarının da hacklenip sızdırıldığı suçlamasında bulunan Broidy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar'a karşı Suudi blokunun tarafını tutması için çaba gösterdiğine dair tanıklıklar bulunuyor.

KATAR: DİKKATİ DAĞITMAYA ÇALIŞIYOR

Katar'ın Washington Büyükelçiliği ise Cumhuriyetçi Parti finansörünün 'faaliyetlerine yönelik medya ilgisini başka yöne çekmek için böyle bir dava açtığı' açıklamasını getirdi.

Katar Büyükelçiliği Sözcüsü ''ABD Kongresi ve Amerikan dış politikasını etkilemek için menfur faaliyetler organize eden Katar hükümeti değil, bizzat Broidy'dir. Dava başvurusu tümüyle temelsizdir'' dedi.

'TRUMP YÖNETİMİNDEN YETKİLİLERİN ROLÜ' © Fotoğraf: DHA Fikret Orman, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

Katar hükümetiyle birlikte çalışan Washington merkezli avukat Nicolas Muzin'in New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News ve diğer medya organlarına sızdırdığı bilgiler yüzünden Broidy'nin imajının yerle yeksan olduğu söylenebilir.

Broidy'nin Trump yönetimindeki nüfuzunu hem Amerikan dış politikasını etkilemek hem de kendini zenginleştirmek için kullandığına işaret eden haberlere göre Trump yönetiminden bir dizi yetkili, Suudi Arabistan liderliğindeki blok ile Katar arasındaki ilişkilerin kopmasında kilit rol oynadı.

NEW: TRUMP fundraiser @Elliott_Broidy offered or arranged meetings with @POTUS for leaders of Congo, Angola & Romania — while pursuing lucrative defense contracts with those countries. https://t.co/KDsD9i4zH5 — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 26 Mart 2018

© AA/ Katar'ın özel kuvvetleri Türk merkezinden çıkacak

Buna göre Trump'ın damadı ve başdanışmanı olan, aynı zamanda Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile yakın ilişkileriyle tanınan Jared Kushner, kendisinin emlak girişimlerine yatırım yapmadığı gerekçesiyle cezalandırmak için Katar'a karşı saldırgan politikaları devreye soktu.

Ancak doğalgaz kaynaklı serveti nedeniyle 10 aydır devam eden abluka ve yaptırımlardan pek zarar görmeyen Katar, Suudi Arabistan liderliğindeki bloka karşı İran'la ilişkilerini pekiştirirken Türkiye ile de askeri işbirliğini geliştirdi.