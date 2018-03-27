Cambridge Analytica skandalında yeni iddia: 'Polise cinayeti araştırmaması için rüşvet verildi'

Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkaran muhbirlerden Christopher Wylie, şirkette yürüttüğü görevde kendisinden önce bulunan çalışanın Kenya'da zehirlenerek öldürüldüğüne dair şüphelerin oluştuğunu ancak cinayetin araştırılmaması için de Kenya polisine rüşvet verildiğini söyledi.
Cambridge Analytica skandalının merkezindeki isimlerden Christopher Wylie, 2013 yılında Kenya'da öldürülen Cambridge Analytica çalışanına dair açıklama yaptı. Wylie, polisin otel odasında öldürülen çalışanın zehirlendiğinden şüphe ettiğini, ancak "24 saat boyunca odaya girmemeleri" için rüşvet aldığını söyledi.
Business Insider'ın haberine göre Wylie, öldürülen çalışanın 'bir tür anlaşma yapmaya çalıştığını' ve bu anlaşmanın ters gitmesi sonucu öldürüldüğünü ileri sürerken, anlaşmanın detaylarını açıklamadı. Wylie konuya ilişkin, "Bana böyle söylediler. Kesinlikle doğru olduğunu söylemiyorum ancak insanlar onun otel odasında zehirlendiğinden şüphelenmişti" şeklinde konuştu.
Söz konusu şirketi 'hacklenmiş materyaller, yasadışı veri ve tehdit teknikleri kullanarak seçimleri kazanan hukuksuz bir örgüt' olarak tanımlayan eski Cambridge Analytica çalışanı Wylie, "İşleri görüldüğü sürece yaptıkları şeyin hukuki olup olmadığını önemsemiyorlar" dedi.
Wylie ayrıca, Cambridge Analytica'ya ait paravan şirket Aggregate IQ'nun Nijerya'daki seçimlere müdahale edebilmek için seçmenlere göz dağı verme amacıyla şiddet içeren videolar gönderildiğini de ileri sürdü. Wylie'nin iddiasına göre söz konusu videolarda 'boğazları kesilmiş, ölüme terk edilmiş ya da diri diri yakılmış insanlar' yer alıyordu. Konuya ilişkin Wylie, "Ülkede seçim bütçe harcamalarının yüzde 40'ını oluşturan Aggregate IQ, seçmenleri sindirmek için insanlara yönelik şiddet içeren videoların dağıtılması ve hacklenerek elde edilen materyallerin kullanılmasını da içeren projeler üzerinde çalıştı. Bu şirket, buradaki siyasette odak noktası olma özelliği taşıyordu" şeklinde konuştu.
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