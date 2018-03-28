Atilla'nın avukatlarından mahkemeye: Ceza, en fazla 4-5 yıl arasında olmalı

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları, ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiğini belirtti.

Atilla'nın avukatları 11 Nisan'da görülecek ceza duruşması öncesi mahkemeye 75 sayfalık bir mektup gönderdi.

Bu davanın benzersiz bir dava olduğuna, İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden birçok uluslararası bankaya sadece para cezası kesilip hiçbir çalışanına dava açılmazken ABD ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Atilla'nın yargılandığı savunulan mektupta, kanıtların Atilla'nın, 'aç gözlülüğünün peşinden giden bu entrikanın mimarı Rıza Sarraf'ın komplosuna alet edilen bir devlet memuru olduğunu gösterdiği' belirtildi.

'ADİL VE MERHAMETLİ BİR CEZA' TALEBİ

Federal ceza kılavuzundaki 'gaddarca, mantıksız ve adaletsiz' ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine avukatlar, kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiği ve müvekkillerinin bunun çok altında bir ceza alması talebinde bulunulan mektupta, Yargıç Richard Berman'dan 'adil ve merhametli' bir ceza vermesi talebinde bulunuldu. Savcılık makamı ise ceza önerilerini henüz mahkemeye sunmadı.

© AP Photo/ Elizabeth Williams Hakan Atilla davasında taraflar yeniden mahkemeye çağrıldı

Mektupta ayrıca Atilla'nın ailesi, arkadaşları, yakınları ve iş arkadaşlarınca mahkemeye gönderilen mektuplardan kesitlere de yer verildi. Atilla'dan bu mektuplarda 'sevilen, saygı duyulan ve onurlu bir hayat sürdüren, mütevazı dürüst ve çalışkan bir kişi' olarak bahsedildi.

Öte yandan Atilla'nın cezasının belli olmasının ardından avukatları tarafından temyize başvurulması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

New York’ta görülen davada Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla, kendisine itham edilen 6 suçtan sadece birinden aklanabilmişti.

Davanın yargıcı Richard Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın 11 Nisan tarihinde gerçekleşeceği açıklandı. ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadığı için, eski Maliye Bakanı Zafer Çaglayan'ın da aralarında olduğu 'firari sanık' statüsündeki, 7 kişi hakkında hüküm verilmeyecek. Türk bankaları ile ilgili olası bir ceza ya da yaptırım kararı ise daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek.

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Rıza Sarraf için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak. Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Sarraf'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor. Yargıç Berman'ın Sarraf ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.