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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    Trump'tan Kim'in Çin ziyareti sonrası ilk yorum: Görüşmemizi dört gözle bekliyorum

    © REUTERS/ KCNA
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pekin ziyaretinin ardından ilk yorumunu beklenildiği üzere Twitter üzerinden yaptı. Trump mesajında "Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

    Trump Twitter'dan yaptıpı açıklamada "Yıllarca ve birçok yönetim süresince herkes Kore Yarıması'nda barışın ve nükleer silahlardan arındırmanın çok küçük bir olasılık bile olmadığını söyledi. Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" dedi.

    'KİM BENİMLE GÖRÜŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR'

    ​Trump mesajlarının devamında da "Dün akşam Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Şi-Kim görüşmesinin çok iyi geçtiği mesajını aldım. Kim benimle olan görüşmesini dört gözle bekliyor. Bu arada maalesef ne olursa olsun azami yaptırım ve  baskı sürdürülmeli" ifadelerini kullandı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Çin lideri Şi Cinping
    © REUTERS/ CCTV
    'Pekin'deki tren telaşı' perdesi aralandı: Kuzey Kore lideri Kim, ilk yurtdışı ziyaretini Çin'e yaptı
    Şinhua ajansı, Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong-un'un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 25-28 Mart'ta Çin'e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

    Kim'in Çin ziyareti sırasında Şi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü aktarılmıştı.

    Kuzey Kore lideri Kim'in nisan sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile mayısta da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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    Etiketler:
    Nükleer silah, Donald Trump, Şi Cinping, Kim Jong-un, Çin, ABD, Kuzey Kore
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