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    Facebook

    Facebook, gizlilik ayarlarında değişikliğe gitti

    © REUTERS/ Dado Ruvic
    ABD
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    Küresel veri toplama skandalı nedeniyle başı dertte olan Facebook bugün yaptığı açıklamada, kullanıcıların sitede paylaştığı bilgileri daha iyi denetlemeleri için gizlilik ayarları araçlarını revize edeceklerini duyurdu.

    Mark Zuckerberg, Moskova'da
    © Sputnik/ Vladimir Astapkovich
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    Facebook'un duyurduğu güncellemeler arasında kullanıcıların Facebook'ta saklanan kişisel verilerini kolayca silmeleri, indirmeleri ve aramaları için kullanıcı ayarları ve araçlarına erişimini geliştirme planı da yer aldı.

    Ayrıca kullancıların hızlıca hesap güvenliğini artırmasına olanak veren ve bilgileri ile aktivitelerini kimin görebileceğini ayrıca hangi reklamları göreceklerini yönetebilecekleri yeni bir gizlilik kısayolları menüsü siteye eklenecek.

    '20 FARKLI EKRANA YAYILMIŞ AYARLAR YERİNE ARTIK BUNLARIN HEPSİ TEK BİR YERDEN 

    Facebook'un Gizlilik Direktörü ve Başkan Yardımcısı Erin Egan ile Facebook Baş Danışman Vekili ve Başkan Yardımcısı Ashlie Beringer imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, son dönemin, şirket politikalarının uygulanmasını sağlamak ve insanların Facebook'un nasıl çalıştığını ve verileri üzerinde ne gibi seçenekleri olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için çok daha fazla çalışmaları gerektiğini gösterdiği belirtildi.

    Gizlilik ayarları ve diğer önemli araçları bulmanın çok zor olduğunun ve insanları bilgi sahibi yapmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğinin net bir biçimde anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu yüzden Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in geçen hafta yaptığı ve platformun kötüye kullanımı ile ilgili önlemler almak, politikalarımızı güçlendirmek ve insanların uygulamaların verilerini kullanmasını geri almayı kolaylaştırmak konularına odaklanan duyuruya ek olarak önümüzdeki haftalarda, insanların gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için ek adımlar atıyoruz. Bu güncellemelerin çoğu zaten yapım aşamasındaydı, ancak geçtiğimiz birkaç günde yaşanan olaylar bunların öneminin altını bir kez daha çizdi. Mobil cihazlardaki ayarlar menümüzü, aradığınız şeyi daha kolay bulmanızı sağlayacak şekilde baştan sona yeniden tasarladık. 20 farklı ekrana yayılmış ayarlar yerine artık bunların hepsi tek bir yerden erişilebilir hale geldi. Buna ek olarak, hangi bilgilerin uygulamalarla paylaşılıp paylaşılamayacağının net olarak anlaşılabilmesi için, güncel olmayan ayarları da temizledik"

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
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    ​Facebook'un güncelleme duyurusu 50 milyon Facebook kullancısının kişisel bilgilerinin izinleri dışında Cambridge Analytica (CA) adlı İngiliz danışmanlık şirketi tarafından toplandığının ardınan sosyal paylaşım sitesinin dünya genelinde hedef tahtasına oturtulmasının ardından geldi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası  ve Brexit dahil çeşitli siyasi kampanyalar için çalışan firmanın seçmenlerin davranışlarını tahmin edebilen ve etkileyebilen bir araç geliştirmek için sosyal medya hesaplarındaki bilgileri topladığı belirtilmişti. Ay başında ifşaatçı Christopher Wylie, CA'nın geliştirdiği tahmin uygulaması sayesinde 50 milyon kullanıcının 'psikolojik profillerini' yarattığını söylemişti. Uygulamanın 270.000 kişi tarafından indirildiği ancak uygulamanın izinsiz olarak kişilerin arkadaşlarının verilerini de topladığı belirtilmişti.

    CAMBRIDGE ANALYTICA BAŞKANI İNGİLTERE PARLAMENTO KOMİTESİNE 2. KEZ İFADE VERECEK

    Bu arada skandalın ardından görevinden uzaklaştırılan  Cambridge Analytica şirketinin Başkanı Alexander Nix'in İngiliz parlamentosunun komitesinde ifade vereceği duyuruldu.

    Nix'in komiteye 2. kez ifade vereceği ve büyük ihtimalle bunun 17 Nisan'da gerçekleşeceği belirtildi.

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    Etiketler:
    Gizlilik, Cambridge Analytica, Facebook, Ashlie Beringer, Erin Egan, Mark Zuckerberg, ABD
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