ABD'de Başkan Trump'a dava açılmasına izin verildi

Koltuğa oturmadan önce iş imparatorluğunun idaresini oğullarına devreden Trump, ABD Başkanı sıfatını taşırken işleriyle ilgili anlaşma yapmak ve haksız rekabetten kazanç elde etmekle itham ediliyor.
Maryland eyaleti bölge mahkemesi yargıcı Peter J. Messitte, Maryland eyaleti ve Columbia bölgesi başsavcılarının yaptığı iki başvurunun Trump'a dava açılması için kısmen yasal temeli olduğuna hükmetti.
DAVA, BAŞKENT WASHINGTON'DAKİ İŞLERLE SINIRLI
Adalet Bakanlığı, başvurunun hem bu bölümüne hem de 'Trump Organization'ın Washington dışındaki kolları üzerinden yabancı hükümetlerin ABD Başkanı'na göndermiş olabileceği hediyelerle ilgili bölümüne itiraz etmişti.
Yargıç bakanlığın ikinci görüşünü kabul etti.
'İŞ İLİŞKİSİ KURAN YABANCI HÜKÜMETLERE' KIYAK İDDİASI
Trump ailesinin iş imparatorluğuyla iltimaslı ilişkilere giren yabancı hükümetlerin ABD Başkanı'nın desteğini kazandığına dair çok sayıda iddia ve eleştiri var.
Anayasaya göre ABD Başkanı'nın kişisel olarak yabancı hükümetlerden hediye ya da para kabul etmesi yasak.
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