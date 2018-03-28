Beyaz Saray: Trump ve May ‘Rus casus ağını çökertmek' için anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rus istihbaratından kaynaklandığı iddia edilen tehditlerin önlenmesi ve kimyasal silahların kullanımına meydan verilmemesi konusunda atılacak ortak adımları ele aldıkları bildirildi.

© REUTERS/ Lindsey Wasson Rus elçi uyardı: Skripal vakası yüzünden Soğuk Savaş haline girebiliriz

Beyaz Saray’ın konuyla ilgili açıklamasında, “Başkan Donald Trump bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. İki lider, Rus gizli faaliyetlerinin sınırlandırılması ve herhangi bir ülkede yapılabilecek kimyasal silahlı saldırıların önlenmesi amacıyla Rusya’nın İngiltere ve ABD’deki casus ağlarının devre dışı bırakılmasının önemi konusunda anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Londra'nın herhangi bir kanıt göstermeye gerek duymadan eski casusun zehirlemekle Rusya’yı suçluyor, Moskova ise hala komada olan eski casus ve kızının başına gelenlerden sorumlu olduğuna ilişkin suçlamaları sert bir biçimde reddediyor.