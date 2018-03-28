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    Online satış şirketi Amazon

    'Trump Amazon'a kafayı taktı' söylentisi, 54 milyar dolar kaybettirdi

    © AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın, vergi, antitröst ile rekabet yasaları kapsamında e-ticaret devi Amazon'un "peşine düştüğü" iddia edildi. İddiaların ardından şirketin piyasa değeri 54 milyar düştü.

    ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketlerinden biri olan Amazon'un faaliyetleriyle yakından ilgilenmeye başladı.

    Jeff Bezos
    © REUTERS/ Joshua Roberts
    Amazon'un kurucusunun serveti 100 milyar doların üzerine çıktı
    Haberde, Trump'a yakın kaynakların "Amazon'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor" ifadelerini kullandığına yer verildi.

    'TRUMP ENDİŞELİ'

    Amazon'un ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerle perakende firmalarını piyasanın dışına itmesi konusunda Trump'ın "endişeli" olduğu kaydedilirken, Amazon'un vergi faaliyetleri ve posta hizmetleri konusunda da araştırılması gerektiğini söylediği bildirildi.

    Öte yandan, haberde, Trump'a yakın kaynakların ise, Amazon sayesinde posta hizmeti veren kuruluşların gelirlerini artırdığı, ekonomiye daha büyük katkıda bulunduğu ve ülke genelinde daha geniş hizmet vermeye başladığına dikkat çektikleri ve bu hususlar hakkında Trump'a defalarca uyarılarda bulundukları belirtildi.

    Amazon
    © REUTERS/ Pascal Rossignol/File Photo
    Amazon’un patentini aldığı cihaz tartışma yarattı: Kölelik mi, teknoloji mi?
    BEZOS'UN SİYASİ SİLAHI WASHINGTON POST

    Ayrıca, haberde, Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Jeff Bezos'un The Washington Post gazetesinin sahibi olduğuna dikkat çekilirken, Trump'ın gazeteyi "Bezos'un siyasi silahı" olarak gördüğü vurgulandı.

    'BÜYÜK ZARAR VERİYOR' DEMİŞTİ

    Trump, ağustosta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amazon, vergi ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor. ABD genelinde şehirler ve eyaletler zarar görüyor. İstihdam kayboluyor" yorumunda bulunmuştu. ABD Yüksek Mahkemesi, ocak ayında, internetten ticaret yapan şirketlerden daha fazla vergi alınması konusunu incelemeye başlayacağını duyurmuştu.

    PİYASA DEĞERİNDE 54 MİLYAR KAYIP

    Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından, şirketin hisseleri salı günü sert düşüş gösterirken, firmanın piyasa değerinde de büyük kayıp görüldü. TSİ 18.20'de Amazon'un hisse başına değeri 1387 dolara kadar gerilerken yüzde 7,3 düşüş kaydetti.

    Dünkü kapanışta yaklaşık 724 milyar dolar olan Amazon'un piyasa değeri, söz konusu saat itibarıyla 670 milyar dolara geriledi.

    Jeff Bezos
    © REUTERS/ Joshua Roberts
    Tüm zamanların en zengini artık Amazon'un sahibi Jeff Bezos
    Böylece, piyasa değerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketleri arasında da Microsoft'un altına düşerek üçüncülüğe geriledi.

    BEZOS'UN VARLIĞI 9 MİLYAR DOLAR AZALDI

    Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip olan Bezos'un toplam varlığı da söz konusu saatte 9 milyar dolar azalarak yaklaşık 115 milyar dolara geriledi.

    Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi"nde zirvede yer alan Bezos'un varlığı, Microsoft kurucusu Bill Gates'in yaklaşık 25 milyar dolar üzerinde bulunuyor.

    Etiketler:
    Amazon, Jeff Bezos, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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