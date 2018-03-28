Mattis: Rusya Skripal’i zehirleyerek Batı’nın birliğini bozmaya çalışıyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, eski Rus casus Sergey Skripal’in zehirlenmesinin, Rusya’nın Batı’nın birliğini bozmaya yönelik çabalarının devamı olduğunu belirtti.

© REUTERS/ Lindsey Wasson Rus elçi uyardı: Skripal vakası yüzünden Soğuk Savaş haline girebiliriz

Business Insider’in haberine göre Mattis, bugünkü basın brifinginde, “Onlar, sonradan reddedebileceklerini sandıkları şeyleri yapıyor. Böylelikle Batı ittifakının birliğini kırmaya çalışıyorlar. Bu, Rusya’nın izlediği davranış biçimi” ifadelerini kullandı.

Gazeteciler, Rusya’ya yöneltilen suçlamaların ayrıntılarını vermesini isteyince Pentagon şefi, “Bir adam ve kızını öldürme girişimi, başlangıç için yeterli mi?” yanıtını verdi.

Mattis, ABD’ye ‘stratejik rakip’ olma rolünü seçen Rusya yüzünden iki ülkenin yakınlaşma çabalarının geçmişte kaldığını ileri sürdü.