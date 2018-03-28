Mattis: Rusya Skripal’i zehirleyerek Batı’nın birliğini bozmaya çalışıyor

Business Insider’in haberine göre Mattis, bugünkü basın brifinginde, “Onlar, sonradan reddedebileceklerini sandıkları şeyleri yapıyor. Böylelikle Batı ittifakının birliğini kırmaya çalışıyorlar. Bu, Rusya’nın izlediği davranış biçimi” ifadelerini kullandı.
© REUTERS/ Lindsey Wasson
Gazeteciler, Rusya’ya yöneltilen suçlamaların ayrıntılarını vermesini isteyince Pentagon şefi, “Bir adam ve kızını öldürme girişimi, başlangıç için yeterli mi?” yanıtını verdi.
Mattis, ABD’ye ‘stratejik rakip’ olma rolünü seçen Rusya yüzünden iki ülkenin yakınlaşma çabalarının geçmişte kaldığını ileri sürdü.
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