Beyaz Saray, Amazon'a yönelik regülasyon planı iddialarını yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın brifinginde, Trump yönetiminin Amazon'a yönelik bir regülasyon planı içinde bulunmadığını belirtti.

Şirketin hisselerinde büyük kayba yol açan spekülasyonların sorulması üzerine Sanders, "Şu anda hiçbir açıklamamız yok ve spesifik bir politika ya da eylemi değerlendirmiyoruz ya da planlamıyoruz" dedi.

Amazon'un New York borsasında işlem gören hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi, antitröst ve rekabet yasaları kapsamında şirketin "peşine düştüğü" iddialarının ardından yüzde 4.4 değer kaybetmişti.

İddialar, ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberden kaynaklanmıştı.

Haberde, Trump'a yakın olduğu belirtilen isimsiz bir kaynağın, "(Trump) Amazon'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor" ifadesine yer verilmişti.