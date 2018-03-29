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    11 Eylül saldırısı / İkiz Kuleler

    ABD'de 11 Eylül saldırıları mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek

    © AP Photo/ Gene Boyars
    ABD
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    ABD'de Manhattan Bölge Mahkemesi, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül 2001'deki saldırıların yapılmasına yardım ettiğini iddia eden davaların düşürülmesi önerisini reddetti ve kurbanların zararları için milyarlarca dolarlık tazminat alabilmesi gerektiğine hükmetti.

    ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
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    Manhattan bölge yargıcı George Daniels, 2016 yılında çıkarılan  ve terör saldırlarında hayatta kalanlar ile mağdur yakınlarının yabancı hükümetleri dava etmesine olanak veren 'Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet' (JASTA) adlı yasaya dayanarak davacıların Suudi Arabistan'a dava açabileceğine hükmetti.

    Yargıç Daniels kararına gerekçe olarak dava açan çok sayıda kişinin iddialarını gösterdi. New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) ve Pensilvanya'da El Kaide üyelerince kaçırılan yolcu uçakları ile düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3.000 kişi hayatını kaybetmişti.

    Suudi Arabistan hükümeti saldırılarda rolü olduğu iddialarını uzun süredir reddediyordu. 

    KARAR BİNLERCE KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

    Yargıç Daniels'in kararı saldırılarda ölenlerin aileleri, yaralananlar ve iş yeri sahipleri olmak üzere yaklaşık 25.000 kişiyi kapsıyor.

    Ancak Daniels eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ailesinin sahip olduğu inşaat şirketi 'Binladin Group' ile Suudi bankaları Ulusal Ticaret Bankası ile Al Rajhi'nin saldırlar için finansman sağladığına yönelik iddiaları bu konuda yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle reddetti.

    Suudi Arabistan uzun süre ABD'deki 11 Eylül saldırıları davaları karşısında dokunulmazlık sahibiydi. Bu durum Eylül 2016'da ABD Kongresi'nin eski Başkan Barack Obama'nın JASTA yasasını vetosunu geçersiz kılmasının ardından değişmişti.

    Obama JASTA'nın diğer ülkelerdeki davalarda ABD şirketleri, askerleri ve yetkililerini savunmasız bırakacağı uyarısını yapıyordu.

    19 KİŞİDEN 15'İ SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞIYDI

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS/ David Mdzinarishvili
    Zarif: Trump Suudi Arabistan'dayken yeni bir 11 Eylül'ün nasıl engellenebileceği konuşulmalı
    11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı.

    Yargıç Daniels davacıların Suudi Arabistan'ın Kaliforniya'daki Culver bölgesinde bulunan Kral Fahad Camisi imamı Fahad el Thumairi ile istihbarat görevlisi olduğu öne sürülen Ömer el Bayumi adlı kişilerin faaliyetlerinden sorumlu olduğunu kanıtlamaya çalışabileceğini belirtti.

    Thumairi ile Bayumi saldırılarda kullanılan uçakları kaçıran iki kişiye ABD'de yardım etmek ve saldırılar için hazırlık yapmakla suçlanıyordu. Suudi Arabistan ise davacıların hiçbir Suudi resmi yetkilisi, çalışanı ya da ajanının saldırlarda rol aldığını kanıtlayamadığını savunuyordu. Suudi Arabistan'ı temsil eden avukatlar karar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

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    Etiketler:
    Tazminat, JASTA, Dava, 11 Eylül, El Kaide, Ömer el Bayumi, Fahad el Thumairi, Barack Obama, Usame Bin Ladin, George Daniels, Suudi Arabistan, ABD
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