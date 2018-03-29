Pentagon: Hindistan’ın S-400 alımı, egemen bir ülkenin kararı

S-400 alımıyla ilgili olarak Hindistan’a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna yanıt vermeyi reddeden Whinte, bu tür tedbirleri duyurmayacaklarını dile getirdi.
Ancak şunu hatırlatmak gerekir ki, ABD’nin Türkiye’nin S-400 alımına yönelik tutumu bu denli tarafsız değildi.
Daha önce bir grup Demokrat partili senatörün, ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderdikleri mektupta, S-400’leri alma planıyla ilgili olarak Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiğini belirtmişlerdi. Bu alıma karşı tedbir olarak Türkiye’ye F-35 savaş uçakları sevkiyatının yasaklanması değerlendiriliyor.
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