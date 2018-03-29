Trump'tan Amazon'a: Hem vergi vermiyorsun hem de perakendecileri batırıyorsun

Ocak ayında 105 milyar dolar net varlığa ulaşarak tüm zamanların en zengini unvanını alan Amazon kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, aynı zamanda Washington Post gazetesinin patronu.

Bu sabah yine ilk iş tweet atan Trump, Amazon'u hedef aldı. E-ticaret devini doğru düzgün vergi ödememek ve binlerce perakendeciyi işsiz bırakmakla suçladı.

Trump, "Amazon’la ilgili kaygılarımı seçimlerden çok daha önce ifade ettim. Onlar, birçok şirketin aksine, eyaletlere ve yerel yönetimlere çok az ya da hiç vergi ödemiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanıyorlar (ABD’ye büyük kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi işinden ediyorlar" ifadelerini kullandı.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2018

​AMAZON'UN HİSSELERİNDE ANİ DÜŞÜŞ

Trump'ın dün vergi, antitröst ve rekabet yasaları kapsamında 'peşine düştüğü' haberlerinin ardından yüzde 4,4 değer kaybeden Amazon hisseleri, Trump'ın paylaşımının ardından düşüşünü sürdürdü.

Şirketin hisseleri, TSİ 17.30 civarında dünkü kapanışına kıyasla yüzde 2.8 azalışla hisse başına 1.391 dolardan işlem görüyor. Bu, şirketin piyasa değerinin son 2 günde yaklaşık 50 milyar dolar gerilemesine neden oldu. Amazon'un piyasa değeri, 27 Mart Pazartesi'yi 724.7 milyar dolarda tamamladıktan sonra 674.5 milyar dolara kadar indi.

'AMAZON'A KAFAYI TAKMIŞ DURUMDA'

Trump'ın Amazon'un peşine düştüğü iddiaları, ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberle duyurulmuştu. Haberde, Trump'a yakın olduğu belirtilen isimsiz bir kaynağın, "(Trump) Amazon'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor" ifadesine yer verilmişti.