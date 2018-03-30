ABD: Rusya'nın sınır dışı kararı ilişkileri kötüleştirecek

Washington yönetimi, Rusya'nın bazı ABD'li diplomatları sınır dışı etme kararını 'ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti' olarak nitelendirdi.

İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD ve bir takım AB ülkesi, Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Rusya da ABD'nin St. Petersburg Konsolosluğu'nu kapatacağını ve 60 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu kararının doğru olmadığı savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Amerikalı diplomatları sınır dışı etmek için bugün attığı adım, ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işaretidir. ABD'nin ve 20'den fazla NATO üyesi ülkenin Rus istihbarat yetkililerini ülkeden çıkarması, Rusya'nın İngiltere'deki saldırısına uygun bir karşılıktı. Rusya'nın buna verdiği cevap beklenmedik değildir ve ABD bununla başa çıkacaktır."