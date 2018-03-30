Peskov: Washington’da RT’nin yayınına son verilmesi konusunu inceliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Russia Today’in (RT) Washington’daki kablolu ve dijital yayın sağlayıcılarında yayınına son verilmesi konusunun avukatlar tarafından incelendiğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, RT’nin Washington’da yayınına son verilmesine ilişkin “Konuyu inceliyoruz. Gerçekten çok çelişkili bir durum, mevcut sözleşmede belirtilenin aksine hareket edilerek, kablolu ağlar RT için hizmet vermeyeceklerini duyurdu” dedi.

Peskov açıklamalarına “Ancak şimdilik ilk bakışta bu dayanağı olmayan bir karar gibi görünüyor, yabancı ajan statüsüne alınması kablolu yayından çıkarılması için dayanak olamaz” sözleriyle devam etti.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RT'nin yabancı ajan statüsünün verilmesi nedeniyle Washington'daki yayınına son verildiğini açıklamıştı. Simonyan RT’nin Washington'da diğer platformlarda yayınına devam edeceğini kaydetmişti.

RT'den yapılan açıklamaya göre, Washington'daki yayının son günü 31 Mart olacak.