Eski OPCW Direktörü: Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, beni çocuklarımla tehdit etti

Eski OPCW Direktörü Bustani, Bush yönetiminin saldırı hazırlığı yaptığı Irak ve Libya hükümetlerini kimyasal silah denetleme heyeti kabul etmeye iknaya çalıştığı dönemde Bolton tarafından şöyle tehdit edildiğini açıkladı: ''İstifa etmezsen senden hesap sormak için birtakım yöntemlerimiz var. Çocuklarının nerede yaşadığını biliyoruz.''

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına H.R. McMaster'ın yerine John Bolton'u getirmesi, yakın Amerikan tarihinin en karanlık sayfalarının yeniden çevrilmesine yol açtı.

Mayıs 2001-Ağustos 2005 arası ABD Dışişleri'nde üst düzey görevli, Ağustos 2005-Aralık 2006 arası ABD'nin BM Temsilcisi olan Bolton, Bush yönetiminin en şahin isimlerinden biriydi.

EN 'KİRLİ' KARARLARIN MİMARLARINDAN

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından 'terör' zanlılarının kaçırılıp esir alınması ve işkenceden geçirilmesi, bazı ülkelerin 'şer eksenine' alınması, önleyici saldırıyla tehdit edilmesi, kitle imha silahlarına sahip olduklarına dair yalanlar yayılması, Afganistan ve Irak'ın işgal edilmesi politikalarının mimarlarından olan Bolton, diplomasiyle çözülebilecek pek çok sorunu savaş nedeni görmesiyle tanınıyor.

Bolton'un, insanlara korku salmas işini, uluslararası ilişkilerde çocuklar üzerinden tehdit etmeye kadar vardırdığı ileri sürüldü.

2002 yılında Bush yönetimi Irak işgalinin taşlarını döşemekle meşgulken bunu önlemeye çalışan bir uluslararası diplomat, Bolton'un çocuklarını tehdit ederek kendisini engellemeye çalıştığını söyledi.

THE INTERCEPT ORTAYA ÇIKARDI

The Intercept yazarı Mehdi Hasan, Bolton'u irdelediği makalesi için Nisan 2002'ye kadar BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/OPCW) Direktörü olarak görev yapan Brezilyalı diplomat Jose Bustani ile de irtibat kurdu.

Brezilyalı diplomat, Irak ve Libya hükümetleriyle OPCW heyetlerini kabul etmeleri konusunda anlaşmaya çalıştığı dönemde Washington'dan baskı gördüğünü anlattı. © AFP 2018/ Alex WONG Bolton'un tartışma yaratan Türkiye yorumları

'SENDEN HESAP SORMAK İÇİN BİRTAKIM YÖNTEMLERİMİZ VAR'

O dönemde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Bolton'un Lahey'e gelerek kendisiyle görüştüğünü belirten Bustani, Bolton'un sözlerini şöyle aktardı:

''OPCW'den ayrılmak için 24 saatin var. Eğer Washington'un kararını kabul etmezsen, senden hesap sormak için birtakım yöntemlerimiz var. Çocuklarının nerede yaşadığını biliyoruz. New York'ta iki oğlun yaşıyor.''

DAMADI VE MESAİ ARKADAŞLARI DOĞRULADI

© REUTERS/ Aaron P. Bernstein Mattis, Bolton'a takıldı: Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum Bustani'nin açıklaması üzerine Brezilyalı diplomatın İngiliz damadı Stewart Wood ile konuştuğunu yazan Hasan, Bustani'nin Bolton'un tehditlerini daha önce çevresine anlattığını kaydetti.

Diplomatın OPCW'deki mesai arkadaşları Mihail Berdennikov ve Bob Rigg de Bolton'un Bustani'yi çocuklarıyla tehdit ettiği doğruladı.

'BOLTON, İDEOLOJİK VE ACIMASIZ BİRİ'

Bustani, Bolton'u şu ifadelerle tanımladı: "Bu kişinin sorunu, son derece ideolojik tutum sergilemesi, acımasız olması ve diyaloğa kapalı olması. İnsanların Bolton'la nasıl çalışacağını bilmiyorum."

© AFP 2018/ KENA BETANCUR Carter: Trump'ın Bolton ataması, ABD için ulusal felaket

Bolton'un 'kötü şöhreti' ABD'de de almış yürümüş durumda. Son olarak ABD Savunma Bakanı Mattis, Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı atanması üzerine tanışma toplantısı düzenlediği Bolton'a ''Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum'' diye takıldı.

Nobel Barış Ödüllü eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Trump'ın Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı atamasını ''Ülkemiz için bir felaket'' diye niteledi.