Rusya'nın ABD Ticari Temsilcisi de ABD’den sınırdışı edilecekler arasında

Rusya’nın ABD Ticari Temsilcisi Aleksandr Stadnik, Washington’ın kendisini de istenmeyen kişi ilan ettiğini ve sınırdışı etmeye karar verdiğini söyledi.

Rusya’nın ABD Ticari Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Moskova’nın ABD’li diplomat sayısını eşitlemek adına bu sayıda azaltmaya gitmesi kararına karşılık kapattığı üç Rus diplomatik temsilcilikten biriydi.

Sputnik’e konuşan Rusya’nın ABD Ticari Temsilcisi Aleksandr Stadnik, ABD’nin yeni yaptırım listesindeki isimler arasında olduğunu söyledi.

Stadnik “Temsilciliğin eylül ayında kapatılmasının ardından, benim de sınırdışı edilecek diplomatlar listesine alınmam çok sürpriz olmadı” dedi.

‘PROVOKATİF BİR ADIM’

Sınırdışı edileceğini Rusya Ticaret Bakanlığı’nın bir toplantısı için geldiği Moskova’da öğrendiğini belirten Stadnik “Bu, ABD’nin ikili ilişkileri daha da bozmaya yönelik son derece provokatif bir adımı. Ancak bu ABD’de kalan diplomatların uluslararası ve ortak güvenlik çıkarları çerçevesinde gerekli ikili ilişkileri sağlamaya yönelik çabalarını sonlandıracakları ya da geri adım atacakları anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

Londra’nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarına destek veren ABD ve 20’yi aşkın Avrupa ülkesi çok sayıda Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

ABD’nin sınırdışı etme kararı aldığı Rus diplomat sayısı ise 60. Rusya da bu adıma karşılık aynı sayıda ABD’li diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.