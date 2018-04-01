ABD'li general IŞİD'le mücadele stratejisini açıkladı: Yeterli kapasiteye sahip değiliz

Atlantik Konseyi'nde düzenlenen bir konferansta katılımcılara hitap eden Neller, "Dünya büyük bir yer ve bu nedenle, ulusal güvenlik stratejimizde birlikler ve ortaklıklar kurulması gerektiği belirtiliyor. Terörle tek başımıza mücadele etmek için yeterli kapasiteye sahip değiliz ve bunu tek başımıza yapmayacağız. Ancak diğer ülkelere terörle mücadele birimlerini ve güvenlik güçlerini geliştirmeleri için yardım edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Neller, ABD'nin Nijerya, Batı Afrika ülkeleri ve diğer ülkelerin IŞİD'le mücadeledeki imkan ve kabiliyetlerini artırmak için İngiltere, Fransa ve İtalya ile halihazırda işbirliği yaptığını da kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer ülkelere yardım etme gerekliliğinin altında ABD'nin eninde sonunda bölgeyi terk edecek olmasıdır. Bu durumda yerel güvenlik güçleri terörle kendi başlarına mücadele etmek zorunda kalacaklar."