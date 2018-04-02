Rusya’nın Seattle Konsolosluğu boşaltıldı, bayrak indirilmedi

Rusya’nın Seattle Konsolosluğu, Washington’ın kararının ardından kapatıldı ve bina boşaltıldı. Konsolosluk çalışanları, binadaki Rusya bayrağını indirmedi, bu yöndeki kararı ABD’li yetkililere bıraktı. Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rus diplomatlara istihbarat servisinde işbirliği teklif ettiğini söyledi.

Rusya’nın Seattle Konsolosluğu, çalışanların cuma günü son iş günlerini tamamlamalarının ardından kapatıldı. Konsolosluk çalışanları binanın önünde hep birlikte fotoğraf çektirdikten sonra, tabelayı kaldırdı. Binadaki evrak ve eşyaların tamamı ise Washington’ın verdiği süre olan 1 Nisan’da çıkartıldı. Konsolosluktan çıkartılan evraklar önce Rus Konsolos Valeriy Timaşov’un rezidansına, daha sonra da ABD’deki diğer Rus diplomatik temsilciliklerine götürülecek.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Timaşov’un rezidansı ve konsolosluk binasının boşaltılacağını, ancak Rusya bayrağını kaldırmayacaklarını söyledi.

Antonov “Bayrağı kaldırmayacağız, bu ilkesel bir karar. Bayrağın güvenliğini ABD’li meslektaşlarımızın nezaketine bırakıyoruz” dedi.

RUS BÜYÜKELÇİ: DİPLOMATLARIMIZA İSTİHBARATTA İŞBİRLİĞİ TEKLİF EDİYORLAR

Antonov, ABD istihbarat servislerinin Rus diplomatları kendi saflarına çekmeye çalıştığını ifade etti. Antonov “Diplomatlarımıza yönelik yaklaşımları biliyoruz. Onları ABD istihbarat servisi ile işbirliği yapmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Kulağa hoş gelen vaatler ve sözlerde bulunuyor. Ancak tek bir şey aynı: ABD’nin çıkarları doğrultusunda işbirliği teklifi” ifadelerini kullandı.

Benzer bir açıklama Rus Dışişleri'nden de gelmişti. Rus Diplomat Halit Aisin de Konsolosluk çalışanlarının ABD’li yetkililerle bir araya gelip faaliyetleri durdurduğu bilgisini verdi.

Öte yandan ABD, Timaşov’un rezidansının da 24 Nisan’a kadar kapatılmasını istedi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde Rusya’yı suçlayan İngiltere’ye destek veren ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı etme ve Rusya’nın Seattle Konsolosluğu’nu kapatma kararı almıştı.

Bu adıma karşılık Rusya da aynı sayıda diplomatı sınırdışı etmeye ve ABD’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’nu kapatma kararı vermişti.