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    Beyaz Saray geleneksel Paskalya eğlencesinde Başkan Donald Trump ile Paskalya Tavşanı

    'Domuz Trump' kapağının altında 'mesele Rusya değil, yolsuzluk' mesajı

    © REUTERS/ Carlos Barria
    ABD
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    New Yorker dergisinin yeni sayısında Demokrat Partililerin Trump'a karşı kazanmak için kullanacağı silahın 'Rusya' değil, 'yolsuzluk' olması gerektiği vurgulandı. 1 Nisan sayısının 'domuz burunlu' Trump kapağı sosyal medyada olay oldu.

    ABD'de yayımlanan New Yorker dergisi, 'Şaka Günü' 1 Nisan'da piyasaya çıkan yeni sayısının kapağında Başkan Donald Trump'ı 'domuz' olarak resmetti.

    Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump are seen here ahead of the first working meeting of the Asia-Pacific Economic Cooperation leaders
    © Sputnik/ Michael Klimentyev
    Rusya: Trump, Putin’e Beyaz Saray'da görüşme teklif etti
    Kapak yazısında, 1993-2001 arası ABD Başkanı olan Bill Clinton'a koltuktaki George Bush'a karşı seçimi kazandıran kampanya stratejisi sloganına atıf yapıldı.

    'Domuz burunlu' Trump kapağına, ''It's the economy stupid!'' (Aptal olma, tabii ki ekonomi!) sloganına atıfla şöyle yazıldı:

    ''Mesele Rusya ile gizli anlaşma değil… Ehliyetsizlik değil… Zalimlik değil… Aptal olma, tabii ki yolsuzluk'' denildi.

    Jonathan Chait imzalı başmakalede ''Kendi çıkarına işlerini devam ettirmesi neden onun en büyük siyasi sorumluluğunu oluşturuyor?'' başlığı altında Demokrat Partililerin Trump'a karşı kazanmak için kullanacağı silahın 'Rusya' değil, 'yolsuzluk' olması gerektiği vurgulandı.

    Trump ile 2006'da Başkan evliyken cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı Stormy Daniels CBS'in '60 Dakika' adlı programına katıldı
    © REUTERS/ CBSNews/60 MINUTES
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    'DEMOKRATLARLA DEĞİL OTOKRATLARLA'

    ​Makalede şu görüşlere yer verildi:

    ''Trump'ın ekonominin siyasi olarak bağlantılı oligarklar tarafından yönetilmesine yönelik vizyonu, Anerika'nın dünyadaki itibarını yeniden şekillendirdi. Trump eskiden kendi kişiliğiyle ilgili bıraktığı etkiyi artık tüm bir ülke için yaratıyor. D'si küçük harfle yazılan demokratik liderler Trump yönetiminden ürküp geri çekilirken otokrat liderler Trump'ı kucakladı. Aynı şekilde Başkan ile yakın çevresi de kendilerini en çok zengin ve yolsuzların yanında iyi hissediyor.''

    'KİŞİSEL ÇIKARLARI, İŞ İMPARATORLUĞUNUN KARLARI'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018/ Alex EDELMAN
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    Chait, Trump yönetimiyle ilgili şöyle bir manzara çizdi:

    "Trump göreve başladığından beri, ABD Başkanlık yemininin kendi çıkarlarını gözardı etme maddesi neredeyse unutuldu, bu vaat ardı arkası gelmeyen kafa karıştırıcı haber fırtınasında kayboldu. Trump hakkında yapılan tüm kötü haberler, hakkındaki diğer kötü haberlerle karanlığa gömülüyor." 

    "Trump etik standartları iyileştirmeye dair hiçbir şey yapmazken o ve yönetimi mevcut yönetmeliği de açık açık ihlal etti. Kuralları patronlarla işletme sahipleri lehine tasarlayan lobiciler her kurumda mevcut. İş imparatorluğuna iki elle sarılıp görevini bu alanda kar için kullanması hiç sürpriz olmayabilir. Trump yönetimi ve diğer üst düzey yetkililer, vergi mükelleflerinin üzerine yük bindiren bir tarzda yaşam sürüyor, kişisel sebeplerle yaptıkları israf dolu tatillerle keyif sürüyor, ofislerini 31 bin dolarlık yemek takımlarıyla ve 139 bin dolarlık kapılarla dekore ediyor."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    KASIMDAKİ ARA SEÇİM YAKLAŞIRKEN

    Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli ilişkilere girdiği ve Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları bugüne dek kanıtlanamasa da Amerikan siyasetinde adeta histeri yarattı. Bu ortamda kasımda ABD Kongresi ara seçimlere gidecek. Demokrat Parti'nin Kongre'nin hem alt hem de üst kanadındaki Cumhuriyetçi Parti hakimiyetini kırıp kıramayacağı hem iç hem de dış politika açısından kritik önemde.

    TRUMP PASKALYA TAVŞANIYLA

    Bugün Trump, Beyaz Saray'daki geleneksel Paskalya eğlencesinde balkona Paskalya Tavşanı ile birlikte çıkıp çocuklarla kaynaşmakla meşguldü.

    Trump'la birlikte balkona çıkan ve Başkan'ın Paskalya'nın anlamından ziyade seçim kampanyasına benzer konuşmasını dinleyen Paskalya Tavşanı'na bu yıl şaşkınlıktan ağzı açık, bakışları boşlığa dikilmiş bir ifade verilmesi, sosyal medayada spekülasyon yarattı. Tavşanın savaş travması geçiren asker bakışına (thousand-yard stare) sahip olduğu yorumları yapılırken bunun 'Trump etkisi' olduğunda sözbirliği edildi.
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump'la birlikte balkona çıkan ve Başkan'ın Paskalya'nın anlamından ziyade seçim kampanyasına benzer konuşmasını dinleyen Paskalya Tavşanı'na bu yıl şaşkınlıktan ağzı açık, bakışları boşlığa dikilmiş bir ifade verilmesi, sosyal medayada spekülasyon yarattı. Tavşanın savaş travması geçiren asker bakışına (thousand-yard stare) sahip olduğu yorumları yapılırken bunun 'Trump etkisi' olduğunda sözbirliği edildi.

    Trump, eşi Melania ve en küçük oğluyla birlikte Paskalya yumurtası yuvarlama yarışını başlattı.

    TWITTER'DA FIRTINA

    Sosyal medyada ise New Yorker dergisinin kapağı, Trump muhalifleri arasında heyecan fırtınası yarattı.

    ''Bunun ilan panosu olması lazım'' diyen de vardı, Trump'a golf kulüplerinin duvarlarını bununla kaplaması tavsiyesinde bulunan da…

    ''Gördüğüm Trump fotoları arasında onu en pohpohlayıcı olanı. Kesinlikle gerçek hayattakine en yakın olanı'' görüşünü dile getiren de oldu, daha ileri giden de: ''Bunun fotoşop olduğundan bile şüpheliyim.''

    Domuzlara sahip çıkanlar oldu:

    ​''Yapma NY Mag! Bu kadarı da haksızlık! Tümüyle kabul edilemez! Domuzlar Trump'la kıyaslanmayı hak edecek ne yaptı bugüne kadar? Utanmalısın NY Mag.''

    ​Bazısı Trump'ın sabah uyanır uyanmaz Twitter'dan medyaya karşı saldırıya geçmesinin yeni bir tefrikasını öngördü:

    Fakat Trump'a kendisinin meşhur 'yalan haber' etiketi eşliğinde sahip çıkanlar da vardı.

    Etiketler:
    The New Yorker, Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti, Twitter, Donald Trump, Bill Clinton, ABD
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