Beyaz Saray'dan Putin-Trump görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakında yapılması muhtemel görüşme yerleri arasında Beyaz Saray'ın da olduğunu belirtti.

Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Trump-Putin görüşmesine ilişkin "Başkan Trump'ın da 20 Mart'taki Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinden hemen sonra belirttiği gibi, ikili çok uzak olmayan bir gelecekte ve Beyaz Saray da dahil muhtemel yerlerden birinde görüşmeyi ele almışlardı. Şu noktada bu açıklamaya ekleyeceğimiz yeni bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, bu açıklamasıyla Trump ile Putin arasında yakında yapılması muhtemel bir görüşmenin Beyaz Saray'da da olabileceğini kabul etmiş oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump'ın, 20 Mart'taki telefon görüşmesinde Putin'i Beyaz Saray'a davet ettiği açıklanmıştı.