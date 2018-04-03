ABD Yüksek Mahkemesi'nden Filistin aleyhindeki başvuruya ret

ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikalı 11 ailenin Kudüs'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada sırasında yaşanan olaylardan sorumlu tuttukları Filistin yönetimi ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) karşı açtığı ve kamuoyunda "Sokolov" olarak bilinen 655 milyon dolarlık davayı oy birliğiyle reddetti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, 11 ABD'li ailenin Filistin yönetimine ve FKÖ'ye karşı açtığı davanın görülmemesine ve alt mahkemenin aldığı son kararın geçerli olduğuna karar verildiği belirtildi.

Buna göre Yüksek Mahkeme, Kudüs'te 2002 ve 2004'te ikinci intifada sırasında yaşanan ve 33 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden olan olaylardan etkilendikleri gerekçesiyle Filistin yönetimi ile FKÖ'ye dava açan Amerikalı ailelerin başvurusunu geri çevirdi.

ABD'deki federal anti-terör yasasına dayanarak Filistin aleyhinde dava açan ailelerin başvurusunu ele almayı reddeden Yüksek Mahkeme, ailelerin söz konusu olaylardan nasıl etkilendiklerini spesifik olarak ispatlamaları gerektiğine işaret etti.

ABD YÖNETİMİNDEN 'RET' TAVSİYESİ

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, dün Yüksek Mahkemeye bir çağrı yaparak söz konusu başvuruyu geri çevirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Adalet Bakanlığı, söz konusu davanın Yüksek Mahkemeye taşınmasını gerektirecek bir durum olmadığına ve son alınan kararın kabul edilmesi gerektiğine işaret etmişti.

Söz konusu 11 aile, 2002 ve 2004'te ikinci intifada sırasındaki olaylardan Filistin yönetimini ve FKÖ'yü sorumlu tutarak dava açmış, davaya bakan mahkemedeki jüri, ailelere 218 milyon dolar ödenmesine hükmetmişti. Bu ceza da kanun kapsamında üçe katlanmıştı.

New York'taki Federal Temyiz Mahkemesi ise davayı 2016'da geri çevirmiş, gerekçe olarak da "Amerika'da mahkemelerin yabancı kökenli gruplara Amerikan topraklarında gerçekleştirmedikleri saldırılara karşı dava açamayacağını" vurgulamıştı.

PARA CEZASININ YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KONMASI TALEBİ

Kudüs'te meydana gelen olaylardan etkilendiklerini iddia eden aileler, Yüksek Mahkemeden temyiz mahkemesinin kararını bozmasını ve söz konusu 655 milyon dolarlık para cezasını yeniden yürürlüğe koymasını talep etmişti.

ABD Kongresinde ise hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler Yüksek Mahkemeye söz konusu ailelerin davasına bakması çağrısında bulunmuştu. Filistin yönetimi ise mahkemeye yapılan başvurunun reddedilmesi gerektiğini dile getirmişti.