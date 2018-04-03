ABD, 39 tonluk zırhlı silah deposunu İncirlik'ten götürdü

ABD ordusunun Adana'daki İncirlik Üssü'nde bulunan 39 ton ağırlığındaki bir zırhlı silah deposunu operasyon yaptığı başka bir ülkeye naklettiği belirtildi.

DHA'ya göre Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda bulunan ve uzun süredir silah deposu olarak kullanılan konteyner, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir ülkeye nakledildi.

ABD ordusu 39 tonluk zırhlı silah deposunu İncirlik'ten götürdü https://t.co/OyVkETe3LI pic.twitter.com/ju8QnK7FbZ — Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 3 Nisan 2018

Konteynerin hangi ülkeye götürüldüğü açıklanmadı.

'MENBİÇ'E TAKVİYE' HABERLERİ GELİRKEN…

Son olarak ABD ordusunun Suriye'nin Menbiç bölgesinde konuşlu askerlerine ve sahada desteklediği DSG'ye takviye güç ve teçhizat gönderdiği haberleri gelmişti.

'İHTİYAÇ FAZLASI VE BOŞ'

DHA'nın haberinde 39 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki ihtiyaç fazlası konteynerin, boş olduğu kaydedildi.

Habere göre konteyner, 28 Mart'ta askerler tarafından Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağına yüklendi.

'İNCİRLİK'TEN TAŞINAN 3. DEPO'

Operasyon sırasında başka amaç için de kullanıldığı ancak dış etkenlere dayanıklı olduğu için genelde silah depolandığı belirtilen konteynerin, İncirlik'ten taşınan 3'üncü silah deposu olduğu aktarıldı.