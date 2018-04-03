Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Artık eve dönme zamanı

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilmek istediğini, ancak henüz bu konuda alınmış bir karar olmadığını da ekledi.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin

Trump, Baltık liderleriyle düzenlenen zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin 'Suriye'den çekileceğiz' açıklamasını hatırlatması üzerine şöyle konuştu:

"(Suriye'den) Çıkmak istiyorum. Askerlerimi eve getirmek istiyorum. Ülkemizi inşa etmede görev almalarını istiyorum. Son 17 yılda Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadık, karşılığında hiçbir şey elde edemedik. Yıkım ve ölümden başka hiçbir şey olmadı. Korkunç bir şey bu. ‘Sivillerle birlikte petrol sahalarını koruyun' dedim, ama petrol sahalarını koruyamadık, kimin eline geçti? Büyük kısmı IŞİD'in eline geçti ve IŞİD bunu kampanyalarını finanse etmede kullandı. Petrol sahalarını kaptırmamalıydık. IŞİD'e karşı hiç kimsenin sağlayamadığı düzeyde bir askeri başarı sağladık ama şimdi artık eve dönmenin zamanı geldi. Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz"

Trump şöyle devam etti:

"Öncelikli görevimiz IŞİD'den kurtulmak. Bu görevi neredeyse tamamladık. Yakında bir karar verilecek"

President Trump again states he wants to pull out of #Syria: "I want to get out. I want to bring our troops back home… think of it, $7 trillion dollars over a 17 year period, we have nothing — nothing — except death and destruction… so it's time, it's time." pic.twitter.com/GzJ0G28K8b — Navstéva زائر 🐐 (@Navsteva) 3 Nisan 2018

​'KALIRSAK FATURAYI SUUDİLER ÖDESİN'

Trump, ABD askerlerinin Suriye'de kalması durumunda masrafların bölgesel müttefikler tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Suudi Arabistan'ın masrafları karşılayabileceğini söyledi:

"Suudi Arabistan kararımızla yakından ilgileniyor. Suriye'de kalmamızı istiyorsanız, belki de faturasını siz ödemelisiniz."