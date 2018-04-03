YouTube'un Kaliforniya'daki merkezinde silah sesleri

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlı bir olay yaşandığı bildirildi. Açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları gerektiği belirtildi.

Silah seslerinin kaynağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 April 2018

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, SWAT ekiplerinin binaya yaklaştığı ve binadakilerin tahliye edildiği görülüyor​.

ABD basınında yer alan haberlere göre de kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terketmeye başladıkları, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadıkları ifade edildi.

We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm — Erin (@erinjeanc) 3 April 2018

Youtube'un sahibi Google şirketi ise olayın araştırıldığını belirtti.

Bazı Youtube çalışanlarının bir silahlı saldırganı gördüklerini söyledikleri ifade edildi. Ancak, bu bilgi henüz doğrulanmadı.

​Saldırganın kadın olduğu ve birkaç kişiyi yaraladığı ileri sürülüyor.

Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan ilk görüntülerde, binalardan çıkan yüzlerce çalışan üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bölgeye götürüldü.

San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bine yakın çalışanı yer alıyor.