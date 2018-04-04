YouTube'un ana merkezinde 3 kişiyi yaralayıp intihar eden kadının kimliği belirlendi

Video paylaşım sitesi YouTube'un ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki merkezinde ateş açarak 3 kişiyi yaralayan ve ardından intihar eden saldırganın 39 yaşındaki Nasim Aghdam adlı kadın olduğu açıklandı. Kadının babası yüklediği videolar karşılığında ödeme yapmayı durdurması nedeniyle kızının şirkete öfkeli olduğunu söyledi.

ABD'li güvenlik yetkilileri YouTube'un Kaliforniya'nın San Bruno kentindeki merkezinde ateş açarak 3 kişiyi yaralayan ardından da intihar eden saldırganın 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam adlı kadın olduğunu açıkladı.

#BREAKING: Sources say YouTube shooter identified as user Nasim Aghdam, a user of the platform:https://t.co/Am3JcZ3xvn pic.twitter.com/vkNnIvxxwo — ABC7 News (@abc7newsbayarea) April 4, 2018

​'YOUTUBE'A ÖFKELİYDİ'

Kadının babası İsmail Aghdam, Bay Area News Group'a telefonla yaptığı açıklamada YouTube'un Nasim'in yüklediği videolara ödeme yapmayı kesmesi nedeniyle kızının şirkete öfkeli olduğunu söyledi.

Baba "YouTube her şeyi durdurdu. O öfkeliydi" dedi. Baba İsmail kızının telefonlarına 2 gün boyunca yanıt vermemesi nedeniyle pazartesi günü polise haber verdiğini de söyledi.

Baba İsmail salı günü yerel saatle 02.00'de Mountain View bölgesi polisinin Nasim'i bir aracın içinde uyur halde bulduğunu kendisine ilettiğini, kendisinin de polise kızının YouTube merkezine gidebileceğini çünkü şirketten 'nefret ettiğini' söylediğini aktardı.

Mountain View polis sözcüsü Katie Nelson da aynı isimde bir kadının bir otoparkta aracın içinde uyur halde bulunduğunu doğruladı ancak kadının kendisine sorulan soulara yanıt vermeyi reddettiğini belirtti. Sözcü, babasının kızının YouTube merkezine gidebileceği konusundaki uyarısı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

BREAKING: Just spoke to the father of Nasim Aghdam. He says his daughter had been missing for several days. When cops found her in NorCal last night, he warned them she was angry with YouTube. @CBSLA pic.twitter.com/mgCw9ivqos — Tina Patel (@tina_patel) April 4, 2018

​Polis daha önce silahlı saldırıyı 'iç anlaşmazlık' olarak değerlendirdiğini duyurmuştu.

POLİS: YARALANANLAR KASTEN HEDEF ALINMADI

© REUTERS/ Lucy Nicholson YouTube reklam geliri kurallarını sıkılaştırıyor

Saldırıda yaralanan 36 yaşındaki bir erkeğin sağlık durumunun kritik olduğu, 32 yaşındaki bir diğer kadın yaralının da durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. 27 yaşındaki 3. yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 4. bir kişi ise saldırıdan kaçarken bileğinden yaralanmıştı.

Polis bu 3 kişinin saldırıdan sonra intihar ettiği anlaşılan Nasim tarafından 'önceden tanınmadığını' ve Nasim'in bu kişileri özellikle hedef almadığını açıkladı.

The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details — https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5 — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 4, 2018

​KENDİSİNİ 'İRAN AZERİSİ, VEGAN VÜCUT GELİŞTİRİCİSİ VE HAYVAN HAKLARI SAVUNUCUSU OLARAK' TANIMLIYORDU

© REUTERS/ Mike Blake YouTube, intihar eden birinin cesedini gösteren vlogger Logan Paul ile ilişkisini kesti

Nasim Najafi Aghdam'ın uzun süredir YouTube ile anlaşmazılık yaşadığı da ortaya çıktı.

Aghdam Şu anda aktif olmayan YouTube hesabında kendisini 'İran Azerisi, vegan vücut geliştiricisi ve hayvan hakları aktivisti' olarak tanımlamıştı.

Kadının Nasime Sabz adıyla kullandığı bir internet sitesi de bulunuyor.

Sitede YouTube'un videolarını filtrelemesine ve görüntüleme sayısının düşmesi sonucu ödeme yapmamasına öfkelendiğini gösteren çeşitli mesajlar da yer alıyor. Genç kadın kendisine ayrımcılık yapıldığını savunuyordu.

Gee, I wonder why YouTube shooter Nasim Aghdam's videos weren't going viral like she had hoped. pic.twitter.com/TWQYOZKdix — Mark Dice (@MarkDice) April 4, 2018

​Türkçe YouTube hesabı da olduğu anlaşılan Aghdam, sitedeki mesajında şu ifadeleri kullanmış: Gerçek dünyada ifade özgürlüğü yok. Gerçekleri söylerseniz baskı altına alınırsınız, bu sistemin desteklediği bir şey değil. Hedeflenen kullancıların içerikleri filtreleniyor ve aşağı seviyelere düşürülüyor. O nedenle insanlar onların videolarını zar zor görüyor. YouTube'da ya da başka video paylaşım sitelerinde eşit büyüme şansı yok. Kanalınız onlar isterse büyür."

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Görgü tanıkları da saldırı anını anlattı. YouTube çalışanı Dianna Arnspiger silah seslerini duyduğunda binanın 2. katında olduğunu ve pencereye koşarak baktığında verandada saldırganı gördüğünü söyledi.

Arnspiger kadının gözlük ve eşarp taktığını ve 'büyük bir tabancası' olduğunu belirtti.

Arnspiger "Bir kadındı. Silahını ateşliyordu. Ben 'Saldırgan' diye bağırdım ve herkes koşmaya başladı" dedi. Kendisinin ve başka çalışanların 1 saat boyunca bir konferans odasında saklandığını, bir arkadaşının ise sürekli olarak 911'i aradığını anlattı.

21 yaşındaki Michael Finney adlı çalışan da tuvaletten çıktığı sırada baldırından yaralanmış bir kadını bulduklarını, iki kişinin kadına turnike yaparak müdahale ettiğini ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Finney "Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Elimden geldiğince sakin kalmaya çalışıyordum. Herkes şoke olmuştu" dedi.