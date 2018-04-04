Kayıt
19:41 04 Nisan 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Donald Trump

    Beyaz Saray: Suriye'de IŞİD'le savaş sona yaklaşıyor

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 30

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamalarının ardından, Beyaz Saray Suriye'de IŞİD'le savaşın sona yaklaştığını duyurdu.

    Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    'Trump, ABD askerlerinin kısa bir süre daha Suriye'de kalmasını kabul etti'
    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bir açıklama yayımlayarak ''Suriye'de IŞİD'i yok etme misyonu hızla sona eriyor, IŞİD neredeyse tamamen yok edildi'' dedi.

    ABD'nin Suriye'de kalan IŞİD unsurlarını yok etmekte kararlı olduğunu dile getiren Sanders, açıklamasında çekilme takvimine yer vermedi.

    ABD'nin Suriye ile ilgili gelecek planlarını belirlemek için müttefiklerine danıştığını, fikir alışverişinde olduğunu belirten Sanders, ''Gelecek planlarıyla ilgili müttefiklerimize, dostlarımıza danışmaya devam edeceğiz'' dedi.

    Fransız özel kuvvetleri, Fransa askeri, Fransa ordusu
    © AFP 2018/ LOIC VENANCE
    'Fransız askerleri Tel Abyad ve Menbiç'te' iddiası
    'BÖLGEDEKİ VE ÖTESİNDEKİ ÜLKELERDEN BEKLENTİMİZ'

    Beyaz Saray Sözcüsü şunları söyledi:

    ''Bölgedeki ve ötesindeki ülkelerin, artı Birleşmiş Milletler'in barış için çalışmasını ve IŞİD'in bir daha ortaya çıkmamasını garantiye almasını bekliyoruz.''

    TRUMP İLE MACRON İŞBİRLİĞİNİ ARTIRDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
    Erdoğan'dan Macron'a: Baktım garip garip açıklamalar yapıyor, frekansı yüksek bir cevap verdim
    Beyaz Saray'ın açıklaması öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile son günlerde sıklaşan telefon görüşmelerinden birini gerçekleştirdi.

    Trump ile Macron'un ayrı ayrı yaptığı açıklamalar, Ankara'nın PKK'nın kolu olarak gördüğü YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) 'hamiliğinin' Washington'dan Paris'e devrolabileceğine işaret ediyor.

    ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTI'SINDA GÜVENLİK EKİBİ BASKIN ÇIKTI

    NBC News kanalı, Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den hemen çekmeme, kısa vadede Suriye'de tutma kararının salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında verildiğini aktardı.

    ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk
    © AFP 2018/ Delil Souleiman
    ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi McGurk: Suriye'deki görevimiz daha bitmedi

    MATTIS UYARDI

    Haberde derhal çekilmek istediğini, uzun vadede Suriye'de kalmayı kesinlikle reddettiğinin belirten Trump'ı emekli bir generel olan Savunma Bakanı James Mattis ve diğer üst düzey yetkililerin uyardığı belirtildi.

    Mattis ile meslektaşları, derhal çekilme halinde IŞİD'e karşı elde edilen kazanımların kaybedilmesi riskine dikkat çekti. Trump da istemeye istemeye olsa da kısa vadede Suriye'de kalmayı kabul etti.

    Etiketler:
    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, NBC News, Sarah Sanders, Beyaz Saray, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Özel desenli 'yüzen ofis' ilgi çekiyor
    Özel desenli 'yüzen ofis' ilgi çekiyor
    Karikatür
    'ABD'yle İngiltere edep kurallarını bıraktı'
    İnfografik
    Zabivaka'nın selefleri: Dünya Kupası maskotlarının evrimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam