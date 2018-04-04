Beyaz Saray: Suriye'de IŞİD'le savaş sona yaklaşıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, bir açıklama yayımlayarak ''Suriye'de IŞİD'i yok etme misyonu hızla sona eriyor, IŞİD neredeyse tamamen yok edildi'' dedi.

ABD'nin Suriye'de kalan IŞİD unsurlarını yok etmekte kararlı olduğunu dile getiren Sanders, açıklamasında çekilme takvimine yer vermedi.

ABD'nin Suriye ile ilgili gelecek planlarını belirlemek için müttefiklerine danıştığını, fikir alışverişinde olduğunu belirten Sanders, ''Gelecek planlarıyla ilgili müttefiklerimize, dostlarımıza danışmaya devam edeceğiz'' dedi.

.@PressSec Sarah Sanders on US troops in #Syria: US is "committed to eliminating the small ISIS presence in Syria" but notes that the anti-ISIS mission is "coming to a rapid end." Calls on countries in the region to ensure that ISIS doesn't return. https://t.co/tN5p0oyVeL — Washington Pulse (@DCPulse_ALM) 4 Nisan 2018

© AFP 2018/ LOIC VENANCE 'Fransız askerleri Tel Abyad ve Menbiç'te' iddiası

Beyaz Saray Sözcüsü şunları söyledi:

''Bölgedeki ve ötesindeki ülkelerin, artı Birleşmiş Milletler'in barış için çalışmasını ve IŞİD'in bir daha ortaya çıkmamasını garantiye almasını bekliyoruz.''

TRUMP İLE MACRON İŞBİRLİĞİNİ ARTIRDI

Beyaz Saray'ın açıklaması öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile son günlerde sıklaşan telefon görüşmelerinden birini gerçekleştirdi.

Trump ile Macron'un ayrı ayrı yaptığı açıklamalar, Ankara'nın PKK'nın kolu olarak gördüğü YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) 'hamiliğinin' Washington'dan Paris'e devrolabileceğine işaret ediyor.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTI'SINDA GÜVENLİK EKİBİ BASKIN ÇIKTI

NBC News kanalı, Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den hemen çekmeme, kısa vadede Suriye'de tutma kararının salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında verildiğini aktardı.

MATTIS UYARDI

Haberde derhal çekilmek istediğini, uzun vadede Suriye'de kalmayı kesinlikle reddettiğinin belirten Trump'ı emekli bir generel olan Savunma Bakanı James Mattis ve diğer üst düzey yetkililerin uyardığı belirtildi.

Mattis ile meslektaşları, derhal çekilme halinde IŞİD'e karşı elde edilen kazanımların kaybedilmesi riskine dikkat çekti. Trump da istemeye istemeye olsa da kısa vadede Suriye'de kalmayı kabul etti.