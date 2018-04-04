Sarraf davasında savcı, Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istedi

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın avukatları, 11 Nisan günü yapılacak ceza oturumu öncesinde mahkemeye verdikleri dilekçede hakimin en fazla 5 yıl ceza vermesi isteğine savcılardan cevap geldi.
BREAKING: Prosecutors want Turkish banker Hakan Atilla to serve more than 15 years in prison plus up to $500,000 fine.— Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 4 April 2018
Story and **sentencing memo** coming.
Defense seeks less than 4 years.
Sentencing on April 11.
(Corrected tweet — misused legal term earlier.) pic.twitter.com/Wi8nRONuR2
New York Güney Bölgesi Federal başsavcılığı mahkemeye verdiği dilekçede Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu, ancak en az 188 ay ceza istediklerini belirttiler.
11 NİSAN'DA CEZA OTURUMU
Atilla'nın avukatları hakim Richard Berman'a geçen hafta verdikleri diklekçede kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiğini belirtmişlerdi.
Hakimin kararının 11 Nisan'daki ceza oturumunda belli olacağı öğrenildi.
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