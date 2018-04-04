Sarraf davasında savcı, Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istedi

İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcı 15 yıl 8 ay hapis ve 500 bin dolar para cezası istedi.

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın avukatları, 11 Nisan günü yapılacak ceza oturumu öncesinde mahkemeye verdikleri dilekçede hakimin en fazla 5 yıl ceza vermesi isteğine savcılardan cevap geldi.

BREAKING: Prosecutors want Turkish banker Hakan Atilla to serve more than 15 years in prison plus up to $500,000 fine.



Story and **sentencing memo** coming.



Defense seeks less than 4 years.



Sentencing on April 11.



(Corrected tweet — misused legal term earlier.) pic.twitter.com/Wi8nRONuR2 — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 4 April 2018

New York Güney Bölgesi Federal başsavcılığı mahkemeye verdiği dilekçede Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu, ancak en az 188 ay ceza istediklerini belirttiler.

Atilla için ayrıca 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası da istendi.

11 NİSAN'DA CEZA OTURUMU

Atilla'nın avukatları hakim Richard Berman'a geçen hafta verdikleri diklekçede kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) arasında hapis cezası istenmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Hakimin kararının 11 Nisan'daki ceza oturumunda belli olacağı öğrenildi.